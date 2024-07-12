蘋果與歐盟達成和解　向競爭對手開放iPhone上NFC支付系統

歐盟7月11日接受蘋果公司（Apple）年初提出的協議，透過向競爭對手開放iPhone「點擊支付」(Tap to Pay) 系統。以解決歐盟監管機構的反壟斷調查，也從而避免巨額重罰。根據協議，其他支付服務提供者可在iPhone提供流通錢包，並使用手機的NFC技術，令用戶有更多選擇。



蘋果與歐盟達成和解，將向競爭對手開放iPhone上NFC支付系統。（Reuters）

此協議具有法律約束力，蘋果必須在7月25日前在歐盟27個國家，以及冰島、挪威和列支敦士登開放其支付系統。 該限制有效期10年，並將遭到專人監督。在新規定下，iPhone 的NFC 支付將不再限於Apple Pay。

蘋果的聲明稱，該公司為歐洲經濟區的開發商，提供啟用NFC非接觸式支付及交易的選項， 也適用於作為車匙、酒店鑰匙、音樂會門票的用途。

圖為2021年4月30日，歐盟反壟斷專員韋斯塔格（Margrethe Vestager）舉行有關蘋果壟斷爭議的記者會。（Reuters）

歐盟反壟斷專員韋斯塔格（Margrethe Vestager）表示，新協議為蘋果在歐洲的營運帶來重要變化，利於競爭對手和用戶。

根據此前的訴訟文件，蘋果對於透過Apple Pay進行的每筆信用卡交易，向銀行收取 0.15% 的費用。

研究和諮詢公司 Omdia 的首席分析師Philip Benton表示，新規定對發卡銀行等機構有利，可以大幅降低手續費。 但要吸引 iPhone 用戶從 Apple Pay 轉向其他流動錢包，或需要推出優惠措施。