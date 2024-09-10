世界反興奮劑機構強烈要求美國USADA徹底整改

新華社9月10日報道，世界反興奮劑機構（WADA）近日在給美國反興奮劑機構（USADA）的一封信中，強烈要求對方針對長期以來反興奮劑工作上的不足，進行「全面徹底」的整改。



報道指，根據記者拿到寫給USADA理事會主席史密斯（Tobie Smith）的信中，WADA指美國有90%的運動員沒有得到具有國際標準的反興奮劑系統保護，尤其是大學生運動員和職業聯賽運動員，外國大學生運動員在美國訓練甚至被稱為「度興奮劑假期」，他們在奧運會等國際大賽上爭金奪銀，導致不公平競賽，即使被納入國際反興奮劑體系下的運動員每年接受USADA的檢查數量也嚴重不足；此外，USADA以獲取情報為理由，讓嚴重興奮劑違規的運動員以「臥底」身份繼續參加比賽、取得獎牌、獲得獎金，違反了《世界反興奮劑條例》。

WADA強烈呼籲美國「針對自己的反興奮劑系統，尤其是大學生體育的反興奮劑工作進行全面徹底整改」，又指「WADA不懼政治干擾，將會繼續無畏而公正地執行《條例》，與運動員等體育界人士、國家和地區反興奮劑組織以及政府部門保持合作。」

世界反興奮劑機構（WADA）主席班卡（Witold Banka）出席2024年3月12日在瑞士的WADA研討會發表講話。（Reuters）

在信中，WADA指出由於美國全國大學體育協會和職業聯賽不受《世界反興奮劑條例》管轄，因此其麾下運動員受到的反興奮劑監管「遠低於國際承認的標準」，全國大學體育協會成員學校的很多學生運動員將成長為具有世界水平的選手，據統計巴黎奧運會美國代表團四分之三的選手來自大學體育系統。

WADA說，興奮劑檢查數量少也表明USADA監管不力。根據統計，2023年僅僅3011名運動員接受7773例檢查，「與美國參加奧運會的代表團規模相比，數字令人失望。”」

WADA繼續指，法國反興奮劑機構僅僅用USADA大概三分之一的預算，執行的檢查數量卻遠超美國，中國、英國、俄羅斯和意大利檢查數量也比美國多。

WADA說，雖然本身反興奮劑力度不足，USADA還試圖讓美國運動員認為他們的外國對手不夠誠信。與此同時，USADA還違規允許嚴重興奮劑違規的美國選手繼續參加國際大賽，條件是他們作為臥底提供情報。

WADA還通過與歐洲和其他地區執法機構合作得知，美國是巨大的興奮劑銷售和分銷市場，這不但是體育圈問題，更是一個社會問題。

鑑於此種種，WADA在32個來自歐洲、非洲和亞洲的國家和地區反興奮劑機構來信要求下，讓USADA針對自身問題進行整改。