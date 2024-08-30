馬凱碩：西方過去200年領導世界文明　正深刻地失去其份量

著名外交家、前新加坡常駐聯合國代表、前聯合國安全理事會主席馬凱碩（Kishore Mahbubani）近日受香港大學當代中國與世界研究中心（CCCW）邀請作訪問學者。CCCW創始主任李成教授於28日（周三）與馬凱碩進行爐邊對話，以「超越勝負：和平共存是否可能？」（譯：Beyond Winning and Losing: Is Peaceful Coexistence Possible?）為主題展開交流。



馬凱碩首先提出，我們如今所處的世界正在發生幾個世紀以來，從未發生過的改變。「西方在過去200年領導世界文明，但它正以非常深刻地失去它的份量。」他解釋，西方文明與人類其他文明分享了一份禮物，他稱之為理性。人類須相信所做的一切都建立在證據的基礎上，一切行為都必須合理和合符邏輯。但儘管有着這些西方文明的基本格言，西方社會如今卻做出了非理性的行為。

西方的非理性

他以新冠疫情和氣候變遷等問題指出，「當地球處於危險時，美國對中國發動地緣政治競賽，是極度不負責任和極度不理性的，令人震驚的是，西方擁有一流的大學、一流的智庫、一流的媒體渠道，但他們沒有指出這是不理性的行為。」

馬凱碩指，歷史在本世紀出現了根本性的轉折，過去200年的規律在本世紀將不會繼續，100年前歐洲不費吹灰之力就統治了世界，但如今歐洲的力量已減弱。「一項統計數字顯示，在1980年，歐盟的GDP總和是中國的10倍。現在歐盟的國內生產總值是中國的10倍，到2050年，歐洲的國內生產總值將是中國的一半。現在，當龐大的力量轉移正在發生。」

另一個非理性的跡象是，美國把「爭第一」（primacy）置於人民福祉之上，「美國作為地球上最理性的社會，底層50%的美國人口的平均生活水平停滯了30年，照顧這批人才應是首要。」

CCCW創始主任李成教授（右）於28日（周三）與馬凱碩（左）進行爐邊對話，以「超越勝負：和平共存是否可能？」（譯）為主題展開交流。(毛詠琪攝)

第三次世界大戰會發生於亞洲？

對於李成教授提問指，很多戰略寥都認為第三次世界大戰也許在亞洲發生，東亞、東南亞被很多人稱為火藥桶。馬凱碩回應指，毫無疑問，美中地緣政治競爭將在未來10年加速，因為在華盛頓特區有一個堅如磐石的共識，美國有大約10年的時間來試圖阻止中國成為世界第一，中美之間的競爭必然加速。

但他有理由樂觀地相信不會發生全面戰爭，因為在兩個核大國之間的全面戰爭中，沒有贏家和輸家，只會有輸家與輸家，雙方都會努力試圖避免一場徹底的戰爭。

「就我們東亞可以做些什麼而言，我認為對東亞來說，保持我們已經形成的務實主義文化是很重要的。」馬凱碩指出，在第二次世界大戰結束時，幾乎所有主要戰爭都在東亞打的——韓戰、越戰、中越戰爭，但1979年的中越戰爭過後，這45年來亞洲再沒發生重大戰爭。

在過去的45年裏，（亞洲）沒有發生過大型戰爭。這並非偶然。這是各個國家和領導人所做決定的結果，他們明白首要任務是專注於經濟發展，而不是打杖。

他指出，冷戰結束後有些西方學者預言，亞洲的未來就是歐洲的過去，但事情恰恰相反，最近的重大戰爭爆發於歐洲的邊緣，而非亞洲。「沒有一個歐洲人提出最基本的問題：為什麼我們歐洲人沒有學會像亞洲人一樣和平？」

習拜會：圖為去年11月，拜登與習近平在APEC峰會見面。（Reuters）

中國須評估的一個問題

談到美國即將來臨的大選，以及美國國家安全顧問沙利文訪華，拜登卸任前會否再能促成一次「習拜會」？馬凱碩認為，不論如何，都應該鼓勵領導人見面談話，但不幸的是，任何美國領導人都承受不起被視為對中國軟弱，包括拜登。

「傳統上，受過教育的建制派應該比較理性和冷靜，而一般民眾可能會受到民粹主義情緒的影響，是華盛頓特區的建制派已經把自己鎖定在反華的姿態上，今天所有政客都不可能在中國問題上說出任何理性的話。」，「儘管貿易是兩個國家內的理性活動，任何支持與中國貿易的人在政治上都是死路一條。」

至於中國，面對日漸非理性的西方應該如何自處？馬凱碩說，中國必須評估，到底時間是否在中國這一邊。如果中國的增長已經達到頂峰，影響力就會在未來的5到10年間減弱，也許須盡可能地取得成就。但假如認為中國的增長未達頂峰，相信在未來10到15年仍可增長4-5%，那麼時間就在中國這一邊，需要保持耐心、更加克制。就算面對愚蠢的批評和挑釁，也可以置之不理。「因為如果時間站在你這一邊，你可以說，為什麼我們不在十年之後再談呢？」