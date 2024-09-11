李強抵沙特進行正式訪問 盼加強發展雙邊戰略對接
撰文：劉耀洋
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中國國務院總理李強應沙特王儲兼首相穆罕默德（Mohammed bin Salman）邀請，9月10日下午乘包機離開北京，赴利雅得舉行中國－沙特高級別聯合委員會第4次會議並正式訪問沙特。李強表示，期待雙方進一步加強發展戰略對接，拓展各領域互利合作，加強中沙人民友好基礎，推動雙邊關係向更高水平邁進，引領中海、中阿關係取得更大發展。
新華社10日報道，李強當地時間10日晚乘包機抵達利雅得哈立德國王機場（King Khalid International Airport）。利雅得省副省長、沙特商務大臣Majid bin Abdullah Al Qasabi和中國駐沙特大使常華等到機場迎接。
李強指出，中沙傳統友誼深厚。雙方建交34年來，在共同努力下，中沙關係實現跨越式發展，務實合作成果豐碩。
李強稱，國家主席習近平2022年12月出席首屆中阿、中海峰會並對沙特進行國事訪問。雙方一年多來積極落實峰會重要成果，政治互信不斷鞏固，各領域交流合作穩步推進，在地區和國際事務中保持密切溝通和協調，持續豐富中沙全面戰略夥伴關係內涵。
李強表示，他在訪問期間，將同穆罕默德就中沙關係及其他共同關心的問題深入交流，共話友誼、共商合作。