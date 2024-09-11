李強抵沙特進行正式訪問　盼加強發展雙邊戰略對接

中國國務院總理李強應沙特王儲兼首相穆罕默德（Mohammed bin Salman）邀請，9月10日下午乘包機離開北京，赴利雅得舉行中國－沙特高級別聯合委員會第4次會議並正式訪問沙特。李強表示，期待雙方進一步加強發展戰略對接，拓展各領域互利合作，加強中沙人民友好基礎，推動雙邊關係向更高水平邁進，引領中海、中阿關係取得更大發展。



新華社10日報道，李強當地時間10日晚乘包機抵達利雅得哈立德國王機場（King Khalid International Airport）。利雅得省副省長、沙特商務大臣Majid bin Abdullah Al Qasabi和中國駐沙特大使常華等到機場迎接。

中阿關係・中國-阿拉伯國家關係：2022年12月9日，中國國家主席習近平在沙特阿拉伯利雅德舉行的中阿峰會與阿拉伯國家領導人合影。（Saudi Press Agency/Handout via REUTERS）

李強指出，中沙傳統友誼深厚。雙方建交34年來，在共同努力下，中沙關係實現跨越式發展，務實合作成果豐碩。

李強稱，國家主席習近平2022年12月出席首屆中阿、中海峰會並對沙特進行國事訪問。雙方一年多來積極落實峰會重要成果，政治互信不斷鞏固，各領域交流合作穩步推進，在地區和國際事務中保持密切溝通和協調，持續豐富中沙全面戰略夥伴關係內涵。

2024年8月21日，中國總理李強在俄羅斯莫斯科出席與俄羅斯總統普京（不在圖中）的會晤。(Reuters)

李強表示，他在訪問期間，將同穆罕默德就中沙關係及其他共同關心的問題深入交流，共話友誼、共商合作。