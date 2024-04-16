沙特外交大臣與王毅通話　雙方重申希望中東局勢盡快回復正常

中國外交部4月16日發表聲明指，中共中央政治局委員、外交部長王毅15日與沙特阿拉伯外交大臣費薩爾（Faisal bin Farhan）通電話，討論中東局勢。



聲明提到，王毅表示，中方堅決反對襲擊伊朗駐敘利亞使館館舍這種嚴重違反國際法的行為，同時注意到伊朗表示進行的反擊不針對任何周邊國家，願繼續奉行睦鄰友好政策。當前局勢面臨走向惡化還是回歸正常的抉擇。中方讚賞沙方強調通過外交途徑解決問題，並願意與沙特共同努力，避免對抗進一步加劇。

王毅強調，這一輪局勢升級是加沙衝突外溢的最新表現。當務之急是嚴格落實聯合國安理會第2728號決議，立即實現無條件、持久停火，切實保護平民，確保人道救援。巴勒斯坦人民一直未能實現民族合法權利，是當代持續最長的不公，是以巴問題的根源，亦是中東問題的核心。

他認為解決問題的方向就是要盡快落實「兩國方案」，建立獨立的巴勒斯坦國，恢復巴勒斯坦人民的民族合法權利，實現以巴兩國和平共處。國際社會應採取更積極行動，支持巴勒斯坦成為聯合國正式會員國，推動召開更大規模、更具權威、更有實效的國際和會，就落實「兩國方案」形成時間表和路線圖。中方願同沙方加強溝通協調，為此作出共同努力。

王毅說，沙特是中國在中東地區的重要夥伴。中方願同沙方加強溝通協調，落實兩國元首達成的重要共識，不斷加強政治互信，推動中沙關係向更高水平邁進。

費薩爾表示，沙中對當前中東局勢的立場高度一致。兩國都主張通過對話解決分歧，都致力於維護中東地區的和平穩定。沙方對當前局勢升級深表擔憂，希望局勢盡快回到正常軌道。沙方高度期待中方為此發揮積極和重要作用，願同中方加強溝通協調，推動加沙立即實現無條件停火，啟動落實「兩國方案」，儘早實現中東穩定。沙方完全信任中方，願推動沙中合作持續發展。