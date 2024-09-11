王毅晤紹伊古　稱支持俄金磚輪值主席國工作　盼加強雙邊戰略溝通

中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅9月10日在俄羅斯聖彼得堡會見俄國聯邦安全會議秘書紹伊古（Sergei Shoigu）。王毅強調，中方願同俄方加強戰略溝通，充分發揮中俄戰略安全磋商機制和金磚國家安全事務高級代表會議機製作用，不斷充實中俄關係戰略內涵。



新華社10日報道，王毅在會面期間表示，面對百年未有之大變局，中俄關係保持穩定健康發展勢頭，歸根結底在於兩國元首的把舵領航。

2023年5月24日，中國北京，俄羅斯總理米舒斯京（Mikhail Mishustin）歡迎儀式舉行之前，俄羅斯國旗在人民大會堂前飄揚。 （Reuters）

王毅稱，雙方於2024立足中俄建交75周年新起點，保持各層級交往，落實元首重要共識，進一步加強中俄永久睦鄰友好、全面戰略協作、互利合作共贏的政治和社會基礎。

王毅強調，中方願同俄方加強戰略溝通，充分發揮中俄戰略安全磋商機制和金磚國家安全事務高級代表會議機制作用，不斷充實中俄關係戰略內涵。

王毅表示，中方支持俄羅斯金磚輪值主席國工作，願攜手加強金磚國家（BRICS）互信合作，將金磚機制打造為新興力量發聲的主要渠道、「全球南方」團結協作的重要平台，不斷開創「大金磚」合作新局面。

2024年7月26日，老撾萬象國家會議中心，中國外交部長王毅出席第57屆東盟外長會。（Reuters）

紹伊古表示，俄中保持高層往來，各領域合作富有成果，彰顯中俄戰略協作的高水平。感謝中方對俄方擔任金磚輪值主席國的支持，俄羅斯願繼續同中國加強戰略溝通，密切協調合作，確保10月舉行的金磚國家領導人喀山峰會圓滿成功。

雙方表示將繼續倡導和踐行真正的多邊主義。俄方強調支持中方出任上海合作組織輪值主席國，努力使上合組織更加高效務實、更富凝聚力，為變亂交織的世界注入更多穩定性。

圖為2023年12月25日，時任俄羅斯防長紹伊古（Sergei Shoigu）在聖彼得堡與總統普京（Vladimir Putin）會面。（Reuters）

雙方還就烏克蘭危機交換意見，紹伊古介紹俄方立場，歡迎中國和巴西聯合提出「六點共識」，樂見這一共識得到國際社會廣泛認可。

王毅則回應，中方在烏克蘭問題上始終秉持客觀公正態度，將繼續致力於增進國際社會中的平衡客觀理性聲音，為早日停火止戰、推動危機政治解決匯聚更多國際共識、積累必要條件。