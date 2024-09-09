王毅將赴俄羅斯出席金磚會議 料為領導人峰會作準備
撰文：聯合早報
出版：更新：
中國外交部長王毅本週將赴俄羅斯聖彼得堡，出席第14次金磚國家安全事務高級代表會議。
中國外交部發言人毛寧9月9日宣布，應俄羅斯聯邦安全會議秘書紹伊古（Sergei Shoigu）邀請，中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅將按慣例於9月11日至12日出席在俄羅斯聖彼得堡舉行的第14次金磚國家安全事務高級代表會議。
毛寧當天在例行記者會上說，會議期間，中方將同金磚夥伴就當前國際安全形勢、重大國際和地區問題等交換意見，為金磚國家領導人第16次會晤做好政治準備。
毛寧也說，當今世界變亂交織，各種安全挑戰複雜嚴峻。金磚國家作為新興市場和發展中國家合作的重要平台，始終致力於維護世界和平，促進共同發展，踐行多邊主義，推動全球治理朝着更加公正合理的方向發展。此次安代會是金磚歷史性擴員後首次安代會，中方期待同金磚夥伴一道，鞏固金磚戰略夥伴關係，進一步充實金磚政治安全領域合作內涵，為「大金磚合作」注入新動力，為維護世界和平安全貢獻積極力量。
上一次金磚國家安全事務高級代表會議，2023年7月於南非約翰內斯堡舉行。
本文獲《聯合早報》授權轉載
王毅晤白宮氣候特使：中美應該說話算數 不能言行不一習近平金磚峰會將晤普京 中國駐俄大使：兩國伊朗核問題立場相似中非合作論壇部長級會議召開 王毅：中國支持並推動非盟加入G20土耳其正式申入BRICS 或成金磚首個北約成員國