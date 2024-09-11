安華：馬中合作對區域發展有利

馬來西亞首相安華說，馬國與中國建立更穩固的戰略合作關係，不僅對馬國有利，對本區域發展也大有助益。



安華星期二（9月10日）在吉隆坡舉行的第十七屆世界華商大會開幕儀式致詞時說，馬中雙邊關係不僅體現在強大的貿易和投資上，更需要加強戰略性和綜合性的合作關係，以促進馬國及整個區域的發展。

他說：「中國已連續15年成為馬來西亞最大的交易夥伴，兩國去年雙邊貿易額接近1000億美元（約7,797億港元），中國去年更成為馬來西亞第五大外資來源國。」

安華指出，馬國將繼續與東西方保持互動。他說，馬國與世界各國進行貿易和投資合作時，也特別重視與中國的戰略夥伴關係。「我們從歐美國家的大量投資受益，但我們也認識到中國的地緣政治和經濟活力正發生巨大變化。」

馬國政府非常重視此次大會，陪同安華出席的部長包括第二財政部長阿米爾韓沙、投資、貿易及工業部長東姑紮夫魯、科學、工藝及革新部長鄭立慷、交通部長陸兆福，還有旅遊、藝術及文化部長張慶信。雪蘭莪州務大臣阿米魯丁、國會上議院副主席諾嘉茲蘭也出席活動。

其他出席者包括馬國中華總商會會長盧成全、新加坡中華總商會會長高泉慶、香港中華總商會會長蔡冠深、泰國中華總商會主席林楚欽，以及中國海外聯誼會副會長陳小江等。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

