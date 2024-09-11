美國大選辯論｜特朗普發言多賀錦麗16次、長近5分鐘　二辯日待定

據美國CNBC新聞報道，美國共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump，又譯川普）在當地時間10日晚上的電視辯論的發言時間約39.9分鐘，較民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）約35.3分鐘多4.6分鐘，另外特朗普發言次數則比賀錦麗多16次。賀錦麗競選團隊發言人當晚還提出，兩位候選人應在10月進行第二次電視選舉。



今次的整場辯論會有90分鐘的時間，中間會插播兩段廣告，候選人的麥克風只有輪到該候選人發言時才會開啟，而在其他候選人發言時則靜音。兩位候選人在辯論過程中都有平等的機會能回答問題，但他們也可以選擇不將時間用盡。最終因特朗普全程積極爭取發言機會而出現發言次數及時間的分野。

而在辯論結束後，賀錦麗競選團隊負責人在聲明中表示：「美國人民看到了他們今年秋天面臨的投票選擇：是與賀錦麗一起前進，還是與特朗普共同倒退。這是他們今晚看到的，也是他們應該在10月的第二場辯論中看到的。副總統賀錦麗已為第二場辯論做好準備，特朗普準備好了嗎？」

而特朗普在辯論結束後接受記者多次採訪時，則稱不願承諾再次與賀錦麗辯論。他說：「如果你贏得了辯論，我想也許我不應該這樣做。我為什麼要再進行一場辯論？」他補充指，假如下次辯論是由「公平」的網絡平台進行的話，他可能會再進行一次辯論。