特朗普賀錦麗首辯論或成大選勝負關鍵？民調：70%選民將觀看辯論

美國副總統、民主黨候選人賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）和共和黨候選人、前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）將在香港時間9月11日上午9時展開首場辯論。美媒10日公布的民調顯示，70%受訪者將全程或接近全程收看辯論，另外23%民眾說不會看直播，但會密切關注有關辯論的報道。



美國副總統、民主黨總統候選人與前總統、共和黨總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）將於當地時間2024年9月10日在在賓夕法尼亞州費城的國家憲法中心（National Constitution Center）舉行辯論。圖為攝於9日的國家憲法中心外觀。（Reuters）

美國全國公共廣播電台/ 美國公共廣播公司 / 馬里斯特學院（NPR/PBS/Marist poll）10日上午公布的最新民調顯示，有30%的選民稱，辯論結果很大程度或一定程度影響他們的投票決定，但另有69%的選民卻認為，辯論對於其投票動向毫無影響或影響不大。

另外民調顯示，賀錦麗在全國已登記選民及「必定會投票」的選民中，分別以49%對48%、51%對49%，雙雙輕微領先於特朗普。

左圖：2024年8月29日，美國共和黨總統候選人、前總統特朗普（Trump）在密歇根州的Alro Steel公司旗下製造廠發表演說。右圖：2024年9月2日，美國民主黨總統候選人、副總統賀錦麗（Kamala Harris）在密歇根州的西北高中發表演說。（Reuters）

民調於2024年9月3日至5日對1,529名美國成年人進行民意調查，其中1,413名受訪者是及已登記選民。全國公共廣播電台報道稱，這場辯論勢成本屆大選迄今為止最多人觀看的大選相關活動之一。