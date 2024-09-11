印度超越美國　成全球第二大5G手機市場

9月11日，Counterpoint Market Monitor服務的最新研究結果顯示，2024年上半年全球5G手機出貨量按年增長20%。印度首次超過美國，成為全球第二大5G手機市場，僅次於中國。



Counterpoint還稱，蘋果領先全球5G手機出貨量，佔據超過25%的份額，這得益於iPhone15系列和14系列的貢獻；三星緊隨其後，佔據超過21%的份額，這得益於Galaxy A系列和S24系列。在2024年上半年的5G機型前10名榜單中，蘋果和三星各佔5個席位，蘋果霸榜前四。

小米位居第三，印度市場是其主要推動力。小米在印度實現了三位數的增長率，同時在中東和非洲、歐洲和中國也實現了兩位數的增長率。

Counterpoint報告截圖（網站截圖）

同樣對於vivo來說，除了中國本土以及亞洲其他新興經濟體，印度也是主要的增長動力。

在前十大品牌中，摩托羅拉增長最快，在中美洲和拉丁美洲、印度、中東和非洲以及北美市場均實現強勁增長。

5G手機出貨量的穩步增長得益於低端機中5G的普及。Counterpoint於9月3日發布的報告顯示，2024年第二季度，全球廉價智能手機（批發價低於150美元）銷量強勁增長，按年增長10%，銷量超過1億台。其中四分之一的廉價機現已支持5G，出貨量年增長率達到2.5倍。

高級分析師Prachir Singh表示：「上半年，印度超過美國，成為第二大5G手機市場。小米、vivo、三星和其他品牌在預算細分市場的強勁出貨量是這一趨勢的主要原因。其他新興市場的5G手機也實現了高增長。新興市場的消費者將5G手機視為其設備的升級，即使是在低價細分市場也是如此。」

「加勒比和拉丁美洲地區是增長最快的地區，按年增長63%，主要原因是墨西哥和巴西等主要國家的高增長。儘管2024年上半年5G出貨量份額為6%，但這一地區仍佔全球淨增量的14%。亞太地區佔全球淨增量的63%，5G出貨量份額為58%。在歐洲和中東及非洲地區，5G手機出貨量也實現了兩位數的增長。」

Counterpoint的研究總監Tarun Pathak在評論5G出貨量的近期前景時表示：「2024年上半年，5G手機對整體手機市場的貢獻超過54%，首次過半。隨着5G手機的普及，低價位5G滲透率的提高以及5G網絡的不斷擴展，這一趨勢將進一步增長，而持續的全球高端化趨勢將進一步推動這一增長。根據我們的市場預測，5G份額將在2024年超過57%，到2025年將超過65%。」

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