柯南常見情節！印度3女刻意結交富貴朋友　再用山埃毒殺謀財害命

根據最新消息，印度安德拉邦（Andhra Pradesh）警方逮捕三名女性，指控三人涉嫌以混有氰化物（cyanide，山埃）的飲料殺害至少四人，事後還搶走受害者身上的財物。根據調查發現，這三名蛇蠍嫌犯至少對4人下手，其中一人甚至被發現，過去曾在柬埔寨從事網絡詐騙長達4年時間，近期才「回鄉」重操舊業。



以氰化物謀害富裕人士的印度蛇蠍殺手，其中一人還曾在柬埔寨從事詐騙多年。（YouTube截圖 / @NDTV）

綜合印度當地媒體報道，這三名女性嫌犯目前全都遭到逮捕，她們分別是60歲的拉瑪納瑪（Gulra Ramanamma）、32歲的馬迪亞拉（Madiyala Venkateshwari）和40歲的拉吉尼（Munagappa Rajini）。其中32歲的馬迪亞拉被發現，過去曾在柬埔寨從事網絡詐騙多年，沒想到回國後，罪行竟升級為謀財害命。

警方表示，三人專門鎖定生活富裕或穿戴金飾的目標下手，先刻意與受害者成為朋友，再趁機在他們飲料中添加氰化物，讓受害者在不知情狀況，喝下有毒飲料後暴斃，此時嫌犯再搜刮死者身上財物捲款潛逃。

目前警方已確認，3名女嫌犯自6月至今，以相同手法謀害3女1男，不過此案件之所以會曝光，主要與其中兩宗謀殺未遂有關，受還者雖喝下被下劇毒飲料，卻僥倖逃過一劫沒有遇害，才因此得以曝光這個謀財害命的連續殺人手法。警方在掌握有利證據後，隨即逮捕3名嫌犯，並在其身上搜出氰化物等證物，還尋線追查到一名提供化學藥劑的男性幫兇。

對人體會造成嚴重危害的氰化物，是一種化學合成物，常見型態有氰化鉀與氰化鈉，一旦進入人體內部，會導致身體組織無法利用氧氣，呈現急性中毒並衝擊心臟血管，導致人失去意識昏迷，其致死率極高。扣除故意投藥或謀殺，一般人會大量接觸氰化物，多半只會在火災期間，或是重金屬加工生產線週邊。

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