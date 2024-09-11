布林肯林德偉飛抵烏克蘭基輔　料晤澤連斯基商討放寬武器限制

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）和英國外交大臣林德偉（David Lammy）抵達基輔，將與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）和高級政府官員舉行一系列會晤。



2024年9月11日，烏克蘭基輔，圖為英國外交大臣林德偉會晤烏克蘭總理什梅加爾（Denys Shmyhal）。（Reuters）

綜合法媒和路透社報道，布林肯和林德偉9月11日抵達基輔主要火車站，這是一次罕見的聯合訪問。他們預料將與烏克蘭討論進一步放寬使用西方武器攻擊俄羅斯的規定。

布林肯10日在倫敦舉行的聯合記者會上說：「我認為在激烈的秋季戰鬥中，俄羅斯將繼續升級侵略行為，烏克蘭正處於關鍵時刻。」

他說，美國致力於向烏克蘭提供「他們需要的東西，以便他們能夠最有效地應對俄羅斯的侵略」。

不過，布林肯認為了解烏軍是否能夠維持和操作特定武器也很重要。

2024年9月11日，烏克蘭基輔，圖為林德偉（Antony Blinken，左）和布林肯（Antony Blinken，右）一同出訪烏克蘭。（Reuters）

詢及美國是否會批准遠程武器，布林肯回應說：「我們從不排除這種可能，但當我們決定這樣做時，我們希望確保這樣做能夠推進烏克蘭人正在努力實現的目標。」

林德偉所屬的工黨政府，也誓言要繼續扮演英國作為烏克蘭主要捍衛者的角色。

本文獲《聯合早報》授權轉載

