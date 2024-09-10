俄羅斯莫斯科州遭烏克蘭無人機襲擊　至少1死　當地3機場一度關閉

俄羅斯9月10日稱，首都莫斯科受到至今最大規模的烏克蘭無人機襲擊，至少1人喪命，數十戶住宅被毀。



俄國防部說，他們10日清晨在9個州擊落144架無人機，其中20架是在莫斯科州被擊落。

莫斯科州長沃羅比約夫（Andrey Vorobyov）說，該州拉緬斯科耶市（Ramenskoye）兩棟公寓樓嚴重受損，樓內一名46歲婦女在襲擊中死亡，另有3人受傷。莫斯科及其周邊地區先前已多次受到烏軍無人機攻擊，這是第一次有人喪命。

2024年9月10日，俄羅斯莫斯科州拉緬斯科耶市，俄羅斯稱當地一棟多層住宅大樓被烏克蘭無人機擊中。圖為當地執法人員在遇襲大樓附近站崗。（Reuters）

一名受訪居民說：「我望向窗戶，看到一團火球，窗被衝擊波震碎。」另一個居民說凌晨聽到無人機在樓外盤旋，他拉開窗簾，看到無人機撞向眼前的建築，他趕緊和家人逃離現場。

無人機襲擊也擾亂空中交通，莫斯科周邊3個機場關閉超過六小時，近50航班被迫改道。

俄國防部說，俄西南部與烏克蘭接壤的布良斯克州（Bryansk Oblast）以及南部庫爾斯克州（Kursk Oblast）也分別擊落72架和14架無人機，這些地區沒有傳出有人傷亡或建築受損。

烏克蘭首都基輔則稱徹夜遭到俄軍46架無人機襲擊，其中38架被擊落。俄烏雙方都在加緊生產和組裝無人機，攻擊對方的坦克和能源基礎設施。

2024年9月10日，俄羅斯莫斯科州拉緬斯科耶市，俄羅斯稱當地一棟多層住宅大樓被烏克蘭無人機擊中。（Reuters）

消息：伊朗向俄運送一批彈道導彈

美國媒體《華爾街日報》6日援引匿名消息人士報道，伊朗向俄羅斯運送一批彈道導彈。烏克蘭外交部9日說，已召見伊朗駐烏臨時代辦Shahriyar Amoozegar，並以「嚴厲形式」警告，如果導彈轉運一事得到證實，將對兩國關係造成「毀滅性及不可挽回的後果」。

美國務院首席副發言人帕特爾（Vedant Patel）說：「伊朗向俄羅斯轉移彈道導彈的行為，將意味着伊朗大幅升級對俄羅斯侵略烏克蘭的支持。」

伊朗革命衛隊高級指揮官9日否認伊朗向俄羅斯提供導彈。

本文獲《聯合早報》授權轉載

