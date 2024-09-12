Samsung印度工人連日大罷工　廠房部份停產　近年最大行業動盪

綜合路透社和《今日印度》報道，當地時間9月12日，因工人舉行「無限期罷工」，印度南部泰米爾納德邦首府金奈附近的三星工廠已部份停產四天。數百名工人在高温中靜坐抗議，要求提高工資、改善工作條件，並承認由印度工會中心（CITU）兩個月前支持成立的企業工會。



泰米爾納德邦勞工部長和其他官員定於12日在金奈與三星公司高層舉行會談，尋求解決方案。該邦勞工官員拉奧（K. Veera Raghava Rao）表示：「政府帶着誠意來解決（罷工）。」

此次罷工正值印度10月節日銷售旺季前的備貨期，已導致該廠約一半日產量受到影響，路透社將此次抗議形容為「印度近年來最大的行業動盪之一」。罷工之際，三星印度業務正經歷一段動盪時期。

Samsung三星印度工人2024年9月連日大罷工，圖為工人在集會期間午膳（Reuters）

消息人士稱，韓國三星印度子公司近幾周開始向一些中級員工支付裁員補償，最終裁員人數可能高達1000人。三星在印度的僱員約有25000人。

另據路透社11日援引知情人士的話報道稱，三星正在制定一項全球裁員計劃，一些海外部門的裁員比例將高達30%。

三星將印度視為一個關鍵的增長市場，該公司印度子公司是印度最大的消費電子產品企業，生產電視、冰箱、智能手機等產品。

三星在印度共設有兩家工廠，此次因罷工受到影響的是其中規模較小的位於金奈西部小鎮斯里佩魯姆布杜爾的工廠。該廠僱員約1800人，主要生產電視機、冰箱和洗衣機等家用電器，佔三星在印度120億美元年收入的20%-30%。

根據現場簽到表，10日參與罷工活動的工人大約有800名。工廠外張貼着「無限期罷工」的海報，工人們聚集在帳篷下靜坐抗議。罷工已持續四天。

Samsung三星印度工人2024年9月連日大罷工，9月11日在廠房附近集會（Reuters）

該廠工會領袖穆圖庫瑪爾（Muthukumar）此前稱，9月10日與三星高層的談判未取得進展。

本周，三星西南亞地區首席執行官樸鍾範已與該公司其他高層一起訪問該工廠，旨在解決此事。

三星印度公司發言人9月9日稱，該公司積極與員工接觸，「以解決他們可能存在的任何不滿，並遵守所有法律法規」。

此外，路透社9月11日援引三名知情人士的話報道稱，三星已經下令全球子公司削減大約15%的銷售和市場營銷人員，並裁減最高達30%的行政人員。

一位知情人士稱，該計劃將於今年年底前實施，受影響的地區包括美洲、歐洲、亞洲和非洲。另有六位知情人士也證實了三星計劃在全球裁員。

三星在一份聲明中稱，一些海外業務的人事調整是常規措施，目的是提高效率。該公司稱，這些計劃沒有具體指標，並稱不會影響其生產部門員工。

今年7月，6000多名三星電子公司員工在韓國華城罷工三天，要求提高工資和調整績效。

9月4日，韓國《首爾經濟日報》稱，有業內人士透露，三星電子決定明年之前將中國銷售和生產部門人員減少一定數量，並已啟動裁員程序。據悉，裁員規模為各地區一共130個銷售崗位左右，約佔中國銷售部門1600名員工總數的8%。過去幾年，三星還關閉了中國的多個生產基地。而且在中國以外，三星持續受到中國智能手機廠商的挑戰。

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