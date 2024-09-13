英國NHS陷「嚴重危機」　工黨倡3革新　施紀賢示警：改革否則消亡

英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）9月12日警告稱，英國國民保健服務（NHS）「必須改革否則將消亡」（Reform or Die）。



法媒12日報道，施紀賢當日表示：「我們需要的是實現長期改革的勇氣，是一場大手術，而不是單純用藥水膠布可修復。」

施紀賢稱，NHS正處在岔路口，必須選擇如何滿足這些日益增長的需求。他強調，目前只有2種解決辦法，是提高勞動者的稅收，以應對人口老齡化帶來日益增加的成本，或者進行改革。「我們知道勞動者負擔不起更多的費用，所以要麼改革，要麼滅亡」。

2024年9月11日，英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）和衛生大臣施卓添（Wes Streeting）前往倫敦大學學院醫院（UCLH）訪問。（Reuters）

英國衛生大臣施卓添（Wes Streeting）告訴英國天空新聞（Sky News），政府將進行3大轉變，將某些服務從醫院轉移到社區；完全轉化為數碼形式；為員工提供工具，以應對生產力挑戰。

施卓添強調，工黨政府不會像保守黨那樣，只是向一個破碎的模式投入更多資金，卻不進行改革。

2024年9月12日，英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）在智庫The King's Fund於英國倫敦市中心舉辦的一個活動上發表演說。（Reuters）

一份長達142頁的獨立報告於12日公布，指出NHS正處於「危急狀態」。

報告發現，英國人的健康狀況在過去15年有所惡化。糖尿病和高血壓等多種長期疾病病人激增，而英國的癌症發病率高於其他國家，在治療重大疾病方面也落後。另外，候診名單已增至760萬人，10%急診病房病人要等待12小時或更長時間才能就診。

報告的編輯者、上議院無黨派議員Ara Darzi說，由於缺乏投資、自上而下的重組和受新型冠狀病毒疫情影響，NHS已陷入「失修」狀態。左支右絀的國家醫療服務體系面臨崩潰，護士早前也走上街頭示威，要求加薪30%。