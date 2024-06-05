英國化驗所遭勒索軟件攻擊 　倫敦多間NHS醫院取消非緊急手術

英國國民保健服務（NHS）的倫敦地區發言人6月3日表示，由於提供病理化驗服務的公司Synnovis遭到勒索軟件攻擊，令倫敦多間主要NHS醫院，以及倫敦東南部的初級保健服務受嚴重影響。英國《獨立報》（The Independent）稱，部份醫院已取消所有非緊急手術和血液檢測。



NHS倫敦地區發言人證實Synnovis遭到攻擊，與其合作的Guy's and St Thomas' NHS Foundation Trust，以及King’s College Hospital NHS Foundation Trusts 受嚴重影響。國家網絡安全中心（NCSC）已介入事件，正與NHS的網絡團隊及相關機構合作，緊急調查及了解事件。

據指出，該兩大NHS基金會信託屬下有多家醫院，包括Guy's Hospital、St Thomas' Hospital、King’s College Hospital 、Royal Brompton Hospital、Harefield Hospital等均受影響。

《獨立報》指出，Synnovis 提供血液檢測、拭子、腸道檢測等服務，由於受到攻擊，已要求兩間合作醫院，以及合作的家庭醫生，取消所有非緊急的病理預約。

報道並引述NHS消息人士稱，由於無法透過血液檢測進行比對，有患者的器官移植手術受影響。當局被告知事件可能需要「數周或數月」才能解決。

Synnovis 為事件致歉，稱所有IT系統受攻擊影響，導致病理學服務大規模中斷。該公司正盡最大努力將影響降到最低，並強調已為保障網路安全投入大量資金。