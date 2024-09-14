聯合國報告：戰火重創加沙經濟　GDP暴跌81%　逾20萬工作崗位流失

聯合國9月12日發表一份報告稱，加沙地帶的戰爭使當地經濟遭受重創，2023年第4季度的國內生產總值（GDP）暴跌81％、失業率升至79％，全年經濟萎縮22％。



聯合國貿易和發展會議（UNCTAD）12日發表報告指出，截至2024年中，加沙GDP已不足2022年水平的六分之一，而截至2024年1月，對比衝突爆發前，當地已流失約20萬個工作崗位。以色列軍對加沙的襲擊已致41,118人死亡。

2024年9月12日，在以色列襲擊加沙中部努塞賴特（Nuseirat）後，巴勒斯坦救援人員從廢墟下營救一名兒童。（Reuters）

報告說，約旦河西岸的經濟也出現「迅速且令人震驚的經濟衰退」，第四季度GDP已萎縮19％。據巴勒斯坦衞生部稱，自10月7日以來，以軍或定居者已在西岸殺害至少662個巴勒斯坦人。

貿發會巴勒斯坦援助事務協調人Mutasim Elagraa說：「加沙經濟需要數十年才能恢復至2023年10月前的水平。」

戰火至2024年初已摧毀加沙多達96％的農場、果園、灌溉系統、機械和儲存設施等農業資產，削弱糧食生產能力。加沙82％的企業也遭到破壞或摧毀。在西岸，96％的企業減少活動。

加沙地帶80%人口2023年10月之前已依賴國際援助。報告指出，現在「貧困影響加沙地帶幾乎所有人口，西岸地區貧民數目也在迅速上升。」

2024年9月11日，加沙中部努塞賴特（Nuseirat），以巴衝突期間，巴勒斯坦人站在一所被襲的學校外。（Reuters）

戰事方面，以軍11日襲擊加沙地帶中部城市努塞賴特（Nuseirat）聯合國運營的一所學校，夷平部份建築物，引發國際社會譴責。

加沙民防發言人巴薩勒（Mahmoud Bassal）在即時通訊平台Telegram上寫道：「以軍第五次轟炸聯合國近東救濟工程處（UNRWA）運營的學校，造成18個公民死亡。」工程處後來說，以軍的兩次襲擊致其六名工作人員喪生。

本文獲《聯合早報》授權轉載

