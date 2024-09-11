阿拉伯國家聯盟舉行外長會議　籲以色列全面撤出加沙

阿拉伯國家聯盟外長理事會9月10日在埃及開羅舉行，與會外長在會後通過的決議中呼籲以色列全面撤出加沙地帶。



綜合報道，外長理事會發布決議說，與會外長堅決反對以色列對加沙地帶任何地方的控制，呼籲以色列全面撤出加沙地帶，包括費城走廊和拉法口岸巴勒斯坦一側，認為巴勒斯坦和埃及邊界是「不容觸碰」的主權邊界。

2024年9月9日，以色列與哈馬斯衝突持續，圖為以色列士兵在以色列與加沙邊境附近巡邏。（Reuters）

與會外長強調，必須按照可適用的規則運營拉法口岸，消除一切障礙，確保人道主義援助物資安全、充分和迅速地通過該口岸。

拉法口岸位於加沙地帶南部，與埃及接壤，是國際人道主義援助物資進入加沙地帶的主要通道。以軍5月初控制拉法口岸巴勒斯坦一側後，該口岸一直處於關閉狀態。

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）4日在記者會上堅稱，以色列必須保留對費城走廊的控制權，以遏阻哈馬斯走私武器，確保國防安全；但美國、埃及、哈馬斯和阿拉伯國家都表示拒絕。

倫敦國王學院的中東安全問題專家、前以色列軍官Ahron Bregma指出：「內塔尼亞胡聲稱費城走廊是『哈馬斯的氧氣管』，但實際上，埃及已封鎖邊境大部份隧道，走私活動也幾乎停止。哈馬斯的主要補給來源是拉法口岸，且哈馬斯80%的武器是在加沙內部自行生產的。」

2024年9月10日，埃及開羅，圖為阿拉伯國家聯盟（Arab League）秘書長蓋特（Ahmed Aboul Gheit）出席聯盟外長理事會。（Reuters）

埃及政府則表明，埃及10年前在北西奈地區打擊武裝分子時，就已摧毀大量地下隧道，並修建緩衝區和防禦工事，阻止走私活動。

本文獲《聯合早報》授權轉載

