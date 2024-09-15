荷蘭議會通過涉台動議　中國使館：勿向「台獨」勢力發錯誤訊號

中國駐荷蘭大使館9月14日表示，荷蘭議會二院（即眾議院）12日通過涉台動議，惡意曲解聯合國大會第2758 號決議，使館發言人指中方敦促荷方切實恪守一個中國原則，不向「台獨」分裂勢力發出任何錯誤訊號。



使館發言人指，台灣自古以來就是中國領土不可分割的一部份，1971年10月25日，第26屆聯合國大會以壓倒性多數通過第 2758 號決議，不僅從政治上、法律上和程序上徹底解決包括台灣在內全中國在聯合國以及國際機構中的代表權問題，而且明確中國在聯合國的席位只有一個。

圖為荷蘭國旗（Getty）

中方稱，一個中國原則成為國際社會普遍共識和公認的國際關係基本準則，徹底封堵任何人、任何國家、任何勢力企圖製造「兩個中國」或「一中一台」的空間，台灣沒有任何根據、理由或權利參加聯合國及其他只有主權國家才能參加的國際組織。

中方指，敦促荷方切實恪守一個中國原則，不向「台獨」分裂勢力發出任何錯誤訊號，以實際行動維護中荷關係發展大局。

據台方指，荷蘭眾議院12日以大比數贊成通過動議，指聯合國大會第2758號決議並未決定中華人民共和國對台灣擁有主權，也未排除台灣參與聯合國或其他國際組織。