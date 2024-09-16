以巴衝突｜ 以軍承認：3名人質去年底料死於空襲加沙行動

以色列軍方9月15日表示，去年在剿滅哈馬斯北加沙旅指揮官甘杜爾（Ahmed Al-Ghandour）的行動中，或造成3名以色列人質死亡。3人是去年底被發現死於加沙地道，以軍經調查後認為，很可能是因以軍空襲時造成死亡。



圖為2024年9月14日，以色列民眾在特拉維夫示威，促政府盡快達成停火協議，促成人質獲釋。（Reuters）

圖為2024年9月14日，以色列民眾在特拉維夫示威，促政府盡快達成停火協議，促成人質獲釋。（Reuters）

死者是去年12月14日，在加沙北部傑巴利耶（Jabalia，又譯賈巴利亞）的地道中被發現，當中包括一名法裔以色列平民Elia Toledano。以軍至近日才確認死因，並於上星期通知死者的家人。

以軍15日發出聲明稱， 考慮到所有數據，調查結果表明，這3人很可能是被以色列國防軍空襲殺死。但聲明強調為「估計」，不能完全確定他們的死亡原因。

據英國《衛報》報道，家屬最初被告知人質是遭哈馬斯殺害，以軍亦於今年1月曾否認有人質死於以色列空襲。報道認為，今次調查結果或會增加輿論對以色列政府的壓力，民眾連日發動示威要求達成停火協議，以促成哈馬斯釋放其餘人質。