歐洲中東部暴雨成災8人死亡 捷克25萬戶家庭停電
撰文：聯合早報
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暴雨9月15日持續襲擊歐洲中部，導致羅馬尼亞六人死亡，波蘭西南部一人溺水身亡，奧地利一名救援人員喪生，捷克數千人撤離。
路透社15日報道，奧地利副總理科格勒（Werner Kogler）同日在社交媒體X貼文指，一名在下奧地利州處理洪水的消防員不幸遇難。
波蘭歷史名城格武霍瓦濟（Glucholazy）的一座橋樑倒塌。波蘭氣象研究所報道，山區小鎮斯托尼拉斯奇（Stronie Slaskie）的一所房屋被沖走，一座橋樑倒塌，當地一座水壩潰壩。
克沃茲科縣（Klodzko）有一人死亡，波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）稱這是受災最嚴重的地區。他告訴記者，河流漲水超過六米，部分地區被淹沒。
格武霍瓦濟官員於15日上午下令疏散，警方正在部署直升機，以救援被困在被洪水淹沒的房屋中的人們。
鮑里斯（Boris）引發的持續數日的暴雨導致河流從波蘭泛濫至羅馬尼亞，羅馬尼亞當局14日發現四人死亡，15日再多兩人遇難。
在捷克，有25萬戶家庭因暴雨斷電。
捷克警方表示，他們正在尋找14日在利波瓦拉茲涅（Lipova-lazne）附近墜入斯塔里克河的三人。利波瓦拉茲涅位於布拉格以東約235公里，與鄰近的耶塞尼克鎮同為捷克受災最嚴重的地區之一。
在匈牙利首都布達佩斯，官員們將多瑙河本週后半段的水位預測上調至8.5米以上，接近2013年創下的8.91米的記錄。
布達佩斯市長卡拉喬尼（Karácsony Gergely）指：「根據預測，過去幾年最大的洪水之一即將襲擊布達佩斯，但我們已做好準備應對。」
本文獲《聯合早報》授權轉載