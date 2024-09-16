歐洲中東部暴雨成災8人死亡　捷克25萬戶家庭停電

暴雨9月15日持續襲擊歐洲中部，導致羅馬尼亞六人死亡，波蘭西南部一人溺水身亡，奧地利一名救援人員喪生，捷克數千人撤離。



路透社15日報道，奧地利副總理科格勒（Werner Kogler）同日在社交媒體X貼文指，一名在下奧地利州處理洪水的消防員不幸遇難。

波蘭歷史名城格武霍瓦濟（Glucholazy）的一座橋樑倒塌。波蘭氣象研究所報道，山區小鎮斯托尼拉斯奇（Stronie Slaskie）的一所房屋被沖走，一座橋樑倒塌，當地一座水壩潰壩。

克沃茲科縣（Klodzko）有一人死亡，波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）稱這是受災最嚴重的地區。他告訴記者，河流漲水超過六米，部分地區被淹沒。

格武霍瓦濟官員於15日上午下令疏散，警方正在部署直升機，以救援被困在被洪水淹沒的房屋中的人們。

2024年9月14日，羅馬尼亞加拉茨縣（Galati county）佩切亞（Pechea）大雨引發洪水，一名消防員協助一名老婦人撤離。（Reuters）

鮑里斯（Boris）引發的持續數日的暴雨導致河流從波蘭泛濫至羅馬尼亞，羅馬尼亞當局14日發現四人死亡，15日再多兩人遇難。

2024年9月14日，羅馬尼亞加拉茨縣斯洛博齊亞科納奇 (Slobozia Conachi) 大雨引發洪水，當地救援人員正嘗試救出一名被困男子。（Reuters）

在捷克，有25萬戶家庭因暴雨斷電。

捷克警方表示，他們正在尋找14日在利波瓦拉茲涅（Lipova-lazne）附近墜入斯塔里克河的三人。利波瓦拉茲涅位於布拉格以東約235公里，與鄰近的耶塞尼克鎮同為捷克受災最嚴重的地區之一。

在匈牙利首都布達佩斯，官員們將多瑙河本週后半段的水位預測上調至8.5米以上，接近2013年創下的8.91米的記錄。

布達佩斯市長卡拉喬尼（Karácsony Gergely）指：「根據預測，過去幾年最大的洪水之一即將襲擊布達佩斯，但我們已做好準備應對。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

