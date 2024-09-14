歐洲7國民調：逾30%西班牙人認為遊客太多 3限制措施最受歡迎
撰文：聯合早報
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民意調查公司YouGov於9月13日公布其在歐洲7國多地進行的民意調查發現，西班牙人對國際遊客過多的反應最為強烈，逾30%的人認為自己的生活區遊客太多。
YouGov在丹麥、瑞典、法國、德國、意大利、西班牙和英國展開調查，結果發現32％的西班牙受訪者認為外國遊客太多，28％對國際遊客持負面看法。18％的法國受訪者覺得遊客太多，16％人持負面看法；意大利的相應數字分別為16％和11％，德國分別為13％和14％。
每個國家的絕大多數受訪者對反對過度旅遊的示威行動表示「非常」或「相當」的同情。支持率最高的是西班牙，有66％受訪者同情示威；其次是法國、德國和瑞典的65％，其餘為丹麥的63％、英國的57％和意大利的53％。
英國《衛報》13日引述調查報告說，控制遊客數量的國家、城市和地方當局必須求取平衡，既賺取遊客收入和製造就業機會，也維護居民生活質量。各國普遍支持限制遊客數量的措施，包括提前預訂、實行時間段制度、禁止在熱門城市建造新酒店等。
最受歡迎的措施是提前預訂，羅馬鬥獸場和巴黎盧浮宮等熱門景點均採用預定措施。此措施在7國的支持率在57％至76％之間。
7國都至少有50%受訪者支持雅典衛城（Acropolis） 限制遊客數量的措施。受訪者也普遍支持荷蘭阿姆斯特丹2024年實施的禁止在熱門城市建造新酒店的措施。
本文獲《聯合早報》授權轉載
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