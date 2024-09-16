全球唯一中國人參與諾曼第登陸戰役　第一手見證於香港展出

「唐樓中的二戰日記：從香港見證歐洲戰場的中國身影」展覽自9月10日起，首次在藝穗會(Fringe Club)公開亮相。展覽透過二戰期間的中國海軍軍官林炳堯在日記及家書，揭示他曾於1944年6月6日，在英國戰艦藍蜜莉斯號（HMS Ramillies）參與著名的「諾曼第登陸」（D-Day）的故事。林炳堯的親筆文章在香港被發現，是全球現存唯一能證實中國軍人曾參與D-Day的第一手歷史檔案。

2015年，林炳堯長達80頁的日記，在香港一棟即將被拆卸唐樓被偶然發現。林炳堯在日記內詳細記載，他與另外23名中國海軍軍官獲選到英國受訓，隨後參與D-Day的經歷。聯合策展人許創彥（Angus）及麥曉暉（John）根據林炳堯的記載，在亞洲與歐洲各地多方查證，發現林炳堯的經歷與多項第三方資料吻合，內容相當可信。

他們的研究更與杭州師範大學退休歷史教授黃山松其父的口述歷史互相印證。黃山松教授的父親黃廷鑫，是與日記主人林炳堯一同赴英受訓並於D-Day作戰的中國海軍軍官。

9月9日至19日在藝穗會展出後，展覽將移師至香港中文大學圖書館展出至年底，並計劃於2025 年在英國和法國巡迴展出。展覽獲全球9所大學和5家博物館大力支持，將持續完善不同角度的D-Day的敘事，突出D-Day為全球協作的歷史定位。

聯合策展人許創彥 (Angus,左)及麥曉暉 (John,右)根據林炳堯的記載，在亞洲與歐洲各地多方查證，包括與前英國陸軍總參謀長General The Lord Dannatt見面。

聯合策展人許創彥 (Angus)提及：「林炳堯參與D-Day的經歷，以及其日記在香港偶然被發現的事實，背後訴說着香港的獨特之處。我們希望為香港觀眾帶來全新的視角，了解香港與D-Day歷史的特殊關聯，促進公眾認識中國人與歐洲長久以來的友誼、團結及文化交流。」

聯合策展人麥曉暉 (John)表示：「個人的選擇影響他們的人生以及歷史。林炳堯前往英國受訓和參與D-Day的重大抉擇，改變了其人生和世界走向。我們義工團隊的初衷是活化被塵封多年的歷史，補充鮮為人知的部份。當尋求其他團體合作時，我們獲得世界各地不同組織、個人一呼百應，大力支持展覽的推出。透過是次展覽，我們誠邀香港市民重溫香港與世界的聯繫，在諾曼底登陸 80年後體驗林炳堯的奇妙經歷。」

麥曉暉（John）和許創彥（Angus）指出，這些史料對諾曼第登陸戰役（D-Day）的相關研究提供了一個嶄新的視角。(歐嘉樂攝)

9月至12月底，為期四個月的展覽詳情如下：

關於「唐樓中的二戰日記：從香港見證歐洲戰場的中國身影」



「唐樓中的二戰日記：從香港見證歐洲戰場的中國身影」展覽從一群中國海軍軍官由中國戰時首都重慶輾轉抵達歐洲，再參與諾曼第登陸（D-Day）的作戰經歷出發，揭示中國與同盟國並肩作戰的一幕，闡述一段被塵封多年的第二次世界大戰歷史。

展覽獲全球九間大學、五間博物館、四家(法國、比利時、英國及歐盟)駐港領事館，以及眾多歷史學家和民間團體支持。

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