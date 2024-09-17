美國希望通過瑞典外交官與朝鮮重啟對話

美國希望通過瑞典外交使團「與朝鮮重啟對話」。



法新社報導，在新冠疫情爆發前，瑞典才剛重新在朝鮮派駐外交使團。疫情爆發後，瑞典外交使團於2020年離開朝鮮，但瑞典從未正式關閉在平壤的大使館。



根據瑞典外交部的一份聲明，瑞典外交使團於上星期五（9月13日）返回朝鮮，「可以恢復使館的正常活動」。

華盛頓對此表示歡迎，美國國務院發言人米勒星期一（16日）說，瑞典是「我們在朝鮮的保護國」。

由於美國與朝鮮沒有建立外交關係，瑞典外交官員在朝鮮代表美國的外交利益，充當美國和朝鮮之間的中間人。

米勒在星期一的新聞發佈會說：「我們支持外國外交官返回平壤，並希望這能重新啟動我們和朝鮮的對話、外交和其他形式的建設性接觸。」

「我們還希望朝鮮向國際人道主義工作者開放邊境，人道援助工作因為朝鮮關閉邊境而受阻。」

瑞典在首爾和平壤均有外交使團，設在韓朝非軍事區的中立國監察委員會於1953年六二五戰爭（朝鮮戰爭）停戰後成立，最初由韓國指定的瑞士、瑞典和朝鮮指定的捷克、波蘭四國組成。之後捷克和波蘭應朝鮮要求退出，目前只有瑞士和瑞典派遣代表參與。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

