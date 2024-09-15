朝鮮政府鼓勵食狗肉　舉辦「甜肉」料理大賽推動傳統飲食文化

韓國與朝鮮自1953年韓戰結束後分裂，兩國在生活習慣、語言用詞及飲食文化上漸漸出現差異。韓國國會今年1月通過「禁止食用狗肉法」，違者最重可處3年以下有期徒刑，預計2027年正式實施；反觀朝鮮，民眾仍將狗肉視為消暑補身的傳統美食，政府更於日前在平壤舉辦全國甜肉料理競賽。



根據韓聯社報道，韓國國會於今年1月正式通過「終結以狗肉食用為目的畜養、宰殺、流通相關特別法」，並於8月頒布法令，給予相關業者3年的緩衝期，預計於2027年正式開罰。然而，朝鮮民眾卻仍將狗肉視為夏季養生美食、民族傳統美食，甚至暱稱為「甜肉」，狗肉餐廳生意興隆。

朝鮮「鼓勵食狗肉」！料理比賽蒸煮燉通通來，狗肉餐廳接客接不完。（朝鮮中央電視台截圖）

朝鮮政府不僅鼓勵民眾食用狗肉，朝鮮料理協會中央委員會更於7月22日至25日在平壤黎明大街舉辦全國甜肉料理競賽，邀請朝鮮民眾一起共襄盛舉。根據朝鮮官媒《朝中社》及《勞動新聞》報道，此次參賽餐廳眾多，參賽料理種類豐富，有「補身湯」、「狗醬湯」，以及燉狗里肌肉、燉狗肋、燉狗肉、狗肉內臟、狗肉小米飯等。

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在歷任領導人金日成、金正日的推動下，朝鮮的狗肉料理愈加多元，料理方式包括燉、涼拌、醃、炒、包肉等。每年夏季三伏的末伏，朝鮮國內知名的狗肉料理餐廳還會舉辦試吃會、比賽等活動。

朝鮮隊務宣傳媒體《我們民族之間》曾於2010年7月19日刊登報道指出，

在平壤狗肉餐廳，許多南朝鮮（韓國）和海外同胞們來到祖國，品嚐民族固有美食，他們紛紛豎起大拇指比讚，感嘆之聲永無止盡。

報道還提及，金日成曾於1952年6月參加會議時，向與會的人民委員長們建議鼓勵人民食用狗肉，並親自傳授提升狗肉美味的秘訣。金正日也曾教導官員如何去除狗肉腥味，表示這是小時候母親一手指導，他還下令在平壤統一大街興建平壤狗肉餐廳。不過，現任領導人金正恩較少在媒體前直接談論狗肉，僅曾親自了解平壤狗肉餐廳的經營現況，並針對肉質管理下達指令。

朝鮮鼓勵民眾食用狗肉，除了基於發展傳統飲食文化，也因為食物匱乏。（朝鮮中央電視台截圖）

韓聯社分析，朝鮮鼓勵民眾食用狗肉，除了基於發展傳統飲食文化，主要是因為該國缺乏足夠的動物性蛋白質供應源。牛肉、豬肉在朝鮮相當珍貴，只有狗才是農村唾手可得的動物，居民無需特別耗費資金購買飼料，就能飼養犬隻，並在需要時宰殺食用。

儘管韓國因寵物飼養文化普及，使得一般年輕人已經很少食用狗肉；但在朝鮮，年輕人對狗肉食用文化幾乎不會感到反感。一名在韓國公務機關服務的脫北者向韓聯社透露：

在朝鮮，狗肉大多被當作是夏季養身食品，或是病患獲得營養的方式。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】