黎巴嫩全國連環爆｜真主黨為何仍用Call機　它們又如何被引爆？

黎巴嫩真主黨成員使用的傳呼機17日發生連環爆炸，造成全國至少9人死亡、約3000人受傷。爆炸發生於黎巴嫩當地時間下午3時30分，位於全國各地的真主黨成員收到似為真主黨高層的訊息，就在成員拿起查看時，傳呼機在其面前發生爆炸。



外界目前對事件存在不少疑問，如真主黨成員為何仍在使用傳呼機（call機），傳呼機又是如何爆炸等？



《紐約時報》最新引述知情官員指，此次爆炸事件是以色列所為，真主黨早前訂購一批台灣製傳呼機，以色列在傳呼機抵達黎巴嫩前就先行將其改造，在內部隱藏炸藥。以色列在行動結束後，向美國報告了行動情況，但尚未公開認責。

何以真主黨仍在使用call機？

在去年10月與以色列的衝突升級後，真主黨就承認其通信網絡存在漏洞。今年2月，組織領導人警告成員，手機可能會被以色列情報單位追蹤，故下令停止使用手機。其後，組織從一家台灣公司「金阿波羅Gold Apollo」購入3000多個傳呼機，分發給全國各地的成員，當中還有部分流入真主黨在伊朗核敘利亞的盟友手中。

2月，真主黨領導人下令停止使用手機，改用傳呼機。圖為真主黨議會集團主席穆罕默德·拉德(Mohammad Raad，左)，攝於9月17日。(Reuters)

由於傳呼機使用的基本技術以及對實體硬體的依賴，使得這些設備難以被人監控，其優點還有可以聯繫到手機訊號盲區的工作人員，且電池續航時間長。

發生爆炸的傳呼機，大多為金阿波羅生產的AP-924型號，此外還有AP-900等另外三種。這種無線通訊裝置可以無線電頻率、而非互聯網接收並顯示文字及語音信息。真主黨為了躲避以色列的位置追蹤採用這種裝置。據報，這批傳呼機是真主黨過去從未使用過的新品牌，且大多傳呼機是最近幾天才運抵。

事實上，傳呼機雖然普及程度已大幅下降，但在醫療行業廣泛使用。許多醫生繼續使用它來傳遞緊急資訊，從緊急情況下召喚外科醫生到將工作人員和物資部署到需要的地方等。

如何令Call機爆炸？

據目前的消息，這次爆炸發生時，傳呼機會發出幾秒鐘的「嗶嗶」聲再爆炸。有部份人事後還表示，感覺到傳呼機發熱，在爆炸前就把它們處理掉了，故沒有受傷。

圖為涉案的其中一款傳呼機，能支援無線接收和顯示短訊，但無法撥打電話。(Gold Apollo)

那麼，傳呼機如何爆炸？有分析指，每部傳呼機的電池旁或被安裝了少則一、兩盎司（約28至57克）爆炸物，另外還裝有可以遠程引爆的開關。亞特蘭大網絡安全公司Errata Security首席執行官Robert Graham表示， 傳呼機在運往目的地的途中可能曾被攔截，裏面被安裝了炸藥和惡意代碼，只要發送一條資訊就可以引爆它們。

儘管許多事件細節尚未能確定，但據台灣媒體ETToday報道，金阿波羅公司（Gold Apollo）初步研判認為傳呼機應是在出貨以後、送抵黎巴嫩期間遭第三方動手腳，才有可能在同時間引爆。公司創始人許清光則指，涉事的傳呼機由一家歐洲公司製造，產品雖貼上台灣品牌的標誌，但生產已外包。

專家：傳呼機攻擊正中真主黨死穴

有以色列特拉維夫大學（Tel Aviv University）的網絡安全分析和研究者表示，這次襲擊奪走了真主黨的核心通訊工具，正中該組織的死穴。她指，儘管過去發生過針對這類設備的攻擊，但從未有如此複雜。前CIA分析師Emily Harding則表示，這次安全漏洞讓真主黨深感尷尬。

數據分析師Ralph Baydoun對半島電視台（AL Jazeera）表示，他認為真主黨某一特定層級的成員全部受到了攻擊，並指以色列能夠通過衛星得知所有被襲擊的真主黨成員的姓名和位置。

真主黨傳呼機爆炸：圖為2024年9月17日，黎巴嫩一部救護車抵達醫院。（Reuters）

或是以色列「下重手」的前奏

由於爆炸的幕後黑手疑似是以色列，《CNN》分析指出中東局勢未來48小時或將面臨動盪，以色列恐會「下重手」。

報導指，爆炸可能會讓真主黨感到恐懼，打擊其以保守秘密、成員謹守技術性緘默法則為傲的傳統，而他們避免以色列情報單位追蹤的舉措，反而導致本次死傷的悲劇。

《CNN》還認為，在對真主黨進行更大規模的軍事攻擊之前，刻意藉由傳呼機製造混亂具有戰略意義。以色列國防部長加蘭特（Yoav Gallant）16日剛與美國總統特使霍克斯坦（Amos Hochstein）結束會面，期間2人提到「與真主黨談外交的時間已經過去，軍事力量可能成為重點」，結果幾個小時後就傳出呼叫機爆炸的事件。