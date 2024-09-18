黎巴嫩傳呼機爆炸9死近3000傷　真主黨斥以色列發動襲擊誓言報復

綜合外媒報道，黎巴嫩真主黨（Hezbollah）成員使用的傳呼機9月17日接連發生爆炸，造成至少11人死亡、近3000人受傷。黎巴嫩政府指襲擊是以色列所為，真主黨揚言會報復。



路透社17日報道，黎巴嫩全國多個傳呼機在同日下午3時半左右同時發生爆炸，目前至少有其中200多人傷勢嚴重，大部分是面部、手部及腹部受傷，死傷者有不少是真主黨成員。黎巴嫩衞生部敦促擁有傳呼機的國民馬上把傳呼機丟棄。

網上片段顯示，有人在超市購物時，身上有物品爆炸，男子隨即倒地。亦有片段顯示放在桌上的傳呼機突然自爆，在桌面炸穿一個洞。

2024年9月17日，社交媒體獲得的影片截圖顯示，黎巴嫩貝魯特一間超市內，一名男子的傳呼機突然發生爆炸，現場一片混亂。（Reuters）

伊朗法斯通訊社（Fars News Agency）報道，伊朗駐黎巴嫩大使阿馬尼（Mojtaba Amani）在事件中受輕傷，但並沒有生命危險。另外一名真主黨議員的兒子在事件中喪命。

黎巴嫩資訊部長譴責以色列策劃侵略行為，真主黨發聲明形容事件殘暴，以色列要負上全部責任，並揚言會報復。以色列方面暫時未有回應。

2024年9月17日，據貝魯特安全部門消息人士指，黎巴嫩真主黨成員的傳呼機當日接連發生爆炸，造成大量人員傷亡，圖為貝魯特美國大學醫學中心（AUBMC）外，一名傷者躺在擔架上。（Reuters）

據報真主黨為免成員手機被以色列情報人員追蹤，今年2月下令成員停用手機，改用傳呼機通訊，而涉事的傳呼機是在近月購入。

以色列傳媒指，以軍北方司令部、情報部門和軍隊處於高度戒備狀態，所有港口均已提高警戒級別，以色列國防部已要求高級官員舉行緊急安全磋商，以應對真主黨的行動。