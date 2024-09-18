賀錦麗致電特朗普 重申美國不容政治暴力
撰文：藺思含
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美國共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump）日前再次遭遇暗殺圖謀，副總統、民主黨總統選舉候選人賀錦麗（Kamala Harris）17日致電特朗普表示： 「很感激他平安無事」，並重申美國不容政治暴力。白宮指二人進行 「親切而簡短的談話」。
賀錦麗昨日在主要搖擺州賓夕法尼亞（Pensylvania）接受全國黑人記者協會（NABJ）訪問，期間她表示自己與特朗普取得聯繫，看他是否安好。她還對特朗普說：「我參加這次選舉和競選有很多原因，包括為我們的民主而戰，而在民主國家，政治暴力是沒有立足之地的。」
這位民主黨總統候選人又首次回應，特朗普關於海地移民在俄亥俄州吃居民貓狗、吃寵物言論引發的爭議，譴責這是仇恨言論，必須停止。
美國總統拜登（Joe Biden）周一亦與特朗普通電話，特朗普指二人重點提及特勤局（Secret Service）保護的問題，並稱通話「非常愉快」。
周一早些時候，特朗普將這次襲擊歸咎於哈里斯和拜登，認為是他們的言論激發了針對他的暴力。
據最新民調顯示，賀錦麗在賓夕法尼亞州以49%對46% 的些微優勢領先特朗普，這在很大程度上歸功於女性選民的大力支持。