賀錦麗致電特朗普　重申美國不容政治暴力

美國共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump）日前再次遭遇暗殺圖謀，副總統、民主黨總統選舉候選人賀錦麗（Kamala Harris）17日致電特朗普表示： 「很感激他平安無事」，並重申美國不容政治暴力。白宮指二人進行 「親切而簡短的談話」。



賀錦麗昨日在主要搖擺州賓夕法尼亞（Pensylvania）接受全國黑人記者協會（NABJ）訪問，期間她表示自己與特朗普取得聯繫，看他是否安好。她還對特朗普說：「我參加這次選舉和競選有很多原因，包括為我們的民主而戰，而在民主國家，政治暴力是沒有立足之地的。」

這位民主黨總統候選人又首次回應，特朗普關於海地移民在俄亥俄州吃居民貓狗、吃寵物言論引發的爭議，譴責這是仇恨言論，必須停止。

2024年9月10日，美國前總統、共和黨總統候選人特朗普和美國副總統、民主黨總統候選人賀錦麗出席在賓夕法尼亞州費城舉行的總統選舉辯論。（Reuters）

美國總統拜登（Joe Biden）周一亦與特朗普通電話，特朗普指二人重點提及特勤局（Secret Service）保護的問題，並稱通話「非常愉快」。

周一早些時候，特朗普將這次襲擊歸咎於哈里斯和拜登，認為是他們的言論激發了針對他的暴力。

據最新民調顯示，賀錦麗在賓夕法尼亞州以49%對46% 的些微優勢領先特朗普，這在很大程度上歸功於女性選民的大力支持。