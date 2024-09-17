槍手曾出書促暗殺特朗普、邀香港示威者到家中「避難」

美國共和黨總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）日前再遭暗殺未遂，意圖暗殺他的槍手魯斯（Ryan Wesley Routh）已被檢方起訴2項違反聯邦槍枝法。



隨着大量公開記錄、新聞採訪和影片，以至網上痕跡流出，槍手魯斯的個人資訊、形象逐漸浮現出來，如他曾在去年自資出版一本書，敦促伊朗暗殺特朗普，又曾在香港爆發反修例風波期間，於網上發文邀請香港示威者到其夏威夷的家中「避難」。



58 歲的魯斯目前被控兩項聯邦槍械罪，分別被裁定為重罪犯而持槍及持有序號被抹去的槍械。若罪名成立，最高可分別判囚15年及5年。據法庭文件顯示，在案發現場找到一支裝有瞄準器的SKS步槍、一部數碼相機及兩個袋，而步槍上的序號無法以肉眼辨認。執法部門初步調查指，疑犯沒有同謀，在高爾夫球場附近埋伏約12小時，伺機下手。

法庭文件還詳列魯斯過去的違法行為，包括在2002年被裁定持有大殺傷力武器罪成，2010年被裁定持有贓物罪成。根據聯邦法例，禁止被裁定干犯重罪的人擁有槍械，現時未知他如何取得今次犯案的槍械。

9月16日，美國夏威夷州卡阿瓦魯斯的住所外景色。(Reuters)

後悔選了「無腦總統」......

魯斯在網上將自己描繪成一個在夏威夷為無家可歸者建造住房的人，試圖為烏克蘭招募戰士以抵禦俄羅斯，他有一個網站尋求籌集資金並招募志願者為基輔而戰。在其中有一條在網路上流傳的影片中，他說：「這是關於善與惡的問題，我將為烏克蘭而戰，為烏克蘭而死。」

去年，他曾自資出版一本名為《烏克蘭無法取勝的戰爭》（Ukraine’s Unwinnable War）的書，書中寫道，他曾經投票支持特朗普，但最終發現對方卻是無腦，指責自己幫助選出一位「無腦」總統，並邀請伊朗「暗殺特朗普」，因為對方導致西方與伊朗核協議破裂。

今年4月，魯斯在X平台上發文，指「民主就在選票上，我們不能輸」，同時表明支持拜登。

2020年，魯斯開設Twitter帳戶，他曾發帖文邀請了10多名香港示威者住在他在夏威夷的家中避難，提供免費住宿。

魯斯在書中寫道，自己曾經投票支持特朗普，但最終發現對方卻是無腦，指責自己幫助選出一位「無腦」總統，並邀請伊朗「暗殺特朗普」。(Reuters)

「渴望為自己贏得名聲」

美聯社於2022 年 4 月拍攝的影片顯示，在俄羅斯總統普京下令入侵烏克蘭兩個月後，魯斯在基輔獨立廣場舉行了一場小型示威活動。他舉着的標語牌上寫有：「我們不能再容忍腐敗和邪惡50多年，為了我們的孩子終結俄羅斯。」

烏克蘭地面部隊司令部外國人協調部官員Oleksandr Shahuri表示，魯斯從未在烏克蘭軍隊服役或與軍隊合作過。他向美聯社表示：「他會定期與烏克蘭國際軍團聯繫，提出他所說的『無意義想法』，最好的描述是『妄想』」。

此外，他最近又曾在網上呼籲歌手Bruno Mars、Dave Matthews，幫忙製作一首向烏克蘭致敬的情感歌曲。他亦曾在Twitter上向前NBA球星洛文（Dennis Rodman）請求幫助解除對朝鮮的制裁，以緩解與該國的緊張關係。

《紐約時報》記者Thomas Gibbons-Neff去年因撰寫關於烏克蘭的外國戰士和志工的文章而與魯斯取得過聯繫，他表示：「他與其他許多在戰爭初期出現在烏克蘭邊境的外國志工一樣，渴望拋開以前的生活去從事更令人興奮的事情，並為自己贏得名聲。」