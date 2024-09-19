法國干邑業不滿歐盟對華電動車徵稅：你們加稅，我們受害

據法新社報道，當地時間9月17日，法國干邑地區的白蘭地生產商、葡萄種植者等從業者舉行了自1998年以來的首次示威遊行，逾500人上街，抗議歐盟對中國電動汽車加徵關稅。

「自1998年以來，干邑葡萄酒從業者就沒有動員過。但現在，情況緊急。」干邑AOC葡萄種植者總聯合會主席安東尼·布倫向法新社表示，「一旦歐盟在電動汽車問題上確定了立場，關稅就是永久性的了，並將會危及到干邑的整個行業。」

現場圖片和視頻顯示，示威者手舉標語、高喊口號，從干邑 AOC葡萄種植者總聯合會總部出發，白蘭地生產商、葡萄種植者、貿易公司等超500名從業者加入了遊行隊伍。

今年1月，中方對原產於歐盟的進口葡萄酒展開反傾銷調查；8月，商務部初步裁定，原產於歐盟的進口相關白蘭地存在傾銷。法新社認為，此舉是對於歐盟威脅對中國電動汽車「下手」的反擊措施。據干邑行業間機構稱，中方可能會對干邑白蘭地徵收35%的額外稅款。

布倫斷言：「若成真，我們將被迫從中國市場消失，而干邑出口額中的四分之一都是出口到了中國。這讓我們無法接受。」布倫還說，對某些干邑生產商來說，中國市場在他們銷售額中的比例甚至高達60%。

公開資料顯示，歐盟是全球最大的白蘭地生產地區，其中對華出口的白蘭地產品幾乎（99.8%，中國海關數據）都產自法國地區，像保樂力加、人頭馬君度等白蘭地產品在亞洲市場中均收穫了非常可觀的利潤。

干邑AOC葡萄種植者總聯合會在致法國新任總理巴尼耶(Michel Barnier)的一封信中寫道：「一年來，我們一直在提醒法國和歐盟注意這種風險，提醒他們必須停止惡性循環。我們是這種惡性循環的受害者，卻不是罪魁禍首……然而，我們的話沒有被聽取。」

「法國和歐盟決定犧牲我們，」聯合會遺憾地表示，「看起來，我們的工作、我們在該地區經濟中的分量，以及我們對貿易和法國形象的貢獻都微不足道。」

法國干邑跨行業全國辦公室主席弗洛朗·莫里永表示，貿易公司最近已經收到了「稅收意向通知」。莫里永指出：「我們被綁架了，為了汽車利益而犧牲。這簡直令人無法忍受。」

據法新社介紹，法國干邑白蘭地產業彙集了4400個農場、120個專業釀酒商、270個貿易商，創造了1.5萬個直接就業崗位和7萬個間接就業崗位。近年來，該產區已經遭遇了銷售額下降，2023年銷量下降22%，並因此大幅減少了獲准種植新葡萄的面積。

「我們沒有逃生艙。如果歐盟不改變主意，我們就死定了。」當地青年農民聯盟成員羅道夫·特西耶表示，他擔心不僅是白蘭地產業，從鍋爐製造商到生產廠，當地整個行業都將會裁員。

隨着中國汽車行業的快速崛起，去年10月，歐盟委員會宣佈對中國電動汽車「下手」，發起了反補貼調查。今年7月，歐委會公布初步裁定，對中國電動汽車徵收17.4%至37.6%的臨時反補貼稅。8月20日，歐盟披露對華電動汽車反補貼最終調查結果草案，對擬議稅率進行小幅調整，最高至36.3%。

圖為2024年9月9日，前歐洲央行(ECB)行長德拉吉（Mario Draghi）發表關於歐盟競爭力和建議的報告，並與歐盟委員會主席馮德萊恩( Ursula von der Leyen) 共同主持記者會。（Reuters）

彭博社指出，歐盟成員國必須在10月底之前就是否繼續徵收關稅進行投票表決。如果多數成員國未能阻止這些措施，那麼歐盟委員會將在10月30日之前公布為期5年關稅的最終規定。

歐盟多個行業早就已經慌了起來，德國汽車製造商、豬肉產品行業、法國白蘭地生產商、歐洲乳製品行業均對歐盟決定即將帶來的影響「深感擔憂」。與此同時，包括德國在內的多個歐盟國家對此決定持反對立場，被曝正在最後關頭「加緊遊說其他成員國投反對票」。

自今年6月以來，中方一直就歐盟對華電動汽車反補貼案與歐方保持溝通和磋商。9月12日，歐盟委員會新聞發言人聲稱，中國機電商會和所有電動汽車生產商提交的關於歐盟電動汽車反補貼案的價格承諾解決方案均未達到要求，歐方打算拒絕相關價格承諾申請。

2024年9月17日，中國商務部長王文濤在柏林會見德國副總理兼經濟和氣候保護部長哈貝克（Robert Habeck）。（中國商務部網站）

中國商務部發言人對此回應表示，歐委會無視中國業界的誠意和努力，在未進行深入溝通的情況下，提出擬拒絕中國業界提出的靈活解決方案建議，中方對此深感失望。中方將密切關注歐方後續進展，並將採取一切必要措施，堅定捍衛中國企業的合法權益。

據商務部消息，9月19日，商務部部長王文濤將在布魯塞爾與歐委會執行副主席兼貿易委員東布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）舉行會談，就歐盟對華電動汽車反補貼案進行磋商。

本文轉載自觀察者網

