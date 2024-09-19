日本10歲男童深圳遇襲亡　在華日人：取消課外活動　避免背書包

深圳日本人學校一名10歲學生9月18日早上在學校附近遇襲死亡，由於這是3個月內第2宗在華日本人遇襲事件，據日媒19日報道，事件令在華日本人社會震驚，有日本人學校暫時取消課外活動，也有日僑表示，會避免讓孩子背書包上學，因擔心該書包會讓他人得知孩子是日本人。



位於深圳的日本人學校，圖攝於2024年9月19日（Reuters）

綜合日本放送協會（NHK）、讀賣新聞等報道，一些日本學校要求家長或監護人陪同孩子返學、放學，又要求學生避免在公共場所大聲說日語，北京日本人學校加強保安措施，並與廣州日本人學校一樣，暫時取消課外社團活動。

有40多歲的日本人媽媽表示，她的孩子每天也會經過事發地前往上學，「這是經常走的路，所以覺得很可怕，今後也不會讓他背上讓他人知道是日本人的書包上學。」

2024年9月19日，保安人員駐守在深圳日本人學校門外（Reuters）

一名攜家屬駐廣東省的日本企業男員工表示「在外面我會讓家人避免大聲說日語，只能小心謹慎。」

共同網報道，日本汽車工業會會長片山正則19日表示，希望政府加強確保日僑安全，又指一些企業已經採取行動，例如東芝公司向赴華出差和駐在人員發出通知，提醒注意安全等。

2024年9月19日，有民眾在深圳日本人學校外獻花（Reuters）

日本首相岸田文雄19日表示，兇手犯下「極其卑劣的犯罪行為」，又指「我已經下達指示，讓有關部門盡早要求中方說明案件實際情況。」

根據中國外交部發言人林劍18日回應傳媒查詢時稱，事件發生於距離學校門口約200米的位置，兇手已經當場抓獲，案件還在進一步調查中，中方有關部門將依法處理。

中國外交部發言人稱，男童是日本國籍，父親是日本公民，母親是中國公民。