深圳日本人學校學生遇襲　日本促中方防止同類事件發生

深圳日本人學校一名學生9月18日早上遇襲受傷，目前已送院治療，情況穩定。警方已拘捕一名疑犯，現正調查案件。日本駐廣州總領事館當日要求當地部門共享信息，並呼籲防止此類事情再次發生。



日本官房副長官森屋宏18日在會議上做簡報，日本駐廣州總領事館已派員前往當地，負責確認事實關係以及與相關人士聯絡的工作。

深圳市公安局南山分局發布通報，指一名疑犯在18日早上8時許，在南山區招商街道附近持刀襲擊途人。警方到場拘捕44歲男疑犯，並將傷者送院。

日本共同網18日引述日本政府消息人士，遇襲的是一名小學男生，當時正在上學途中。這名男生在距離學校約200米的路上遇襲。日方立即派人了解事件，提供協助。

2024年9月18日，中國深圳，一名學生在前往深圳日本人學校上學途中遭遇持刀襲擊受傷，圖為深圳日本人學校一景。（深圳日本人學校網站）

涉事的深圳日本人學校今日關閉，內地其他日本人學校亦採取安全措施。其中廣州日本人學校取消今日所有活動，並要求家長未來一周陪同子女往返學校，如非必要不外出，也不要在公眾地方大聲講日文。

今年6月，江蘇蘇州亦發生過日本人遇襲事件。一名中國男子持刀襲擊等候日本人學校校車的母子，一名中國籍校巴女員工試圖阻止襲擊，不幸被刺中身亡。