德國福士稱新疆工廠未有強迫勞動　英媒揭發報告未達國際標準

德國福士汽車（Volkswagen，又譯大眾）2023年12月5日公布審計報告，指其位於中國新疆的合資工廠沒有發現強迫勞動迹象。英媒9月19日報道指，這份審計報告未達國際標準。



2024年5月23日，位於德國沃爾夫斯堡（Wolfsburg）的大眾汽車（Volkswagen，又稱福士）總部內，一名員工正在Golf VIII和Tiguan汽車生產線上為汽車裝嵌公司標誌。（REUTERS/Fabian Bimmer/File Photo）

這份審計報告由德國調查公司Loening Human Rights & Responsible Business GmbH與廣東良馬律師事務所合作完成，報告稱它們使用SA8000標準進行審計。該標準可對8個領域進行評估，包括童工、強迫勞動以及健康與安全。

報道質疑它們未具有這項標準的審計資格，指這2間機構不在Social Accountability International組織的名單之中，該組織負責編製那些獲得執行SA8000審計資格的名單，認為它們均未具備SA8000標準的審計資格，審計報告未達國際標準。

2024年5月23日，德國禾夫斯堡（Wolfsburg），福士汽車職員在工廠內組裝汽車。（Reuter）

報道還引述參與制定SA8000標準的美利堅大學國際關係學院（American University School of International Service）學者Judy Gearhart表示：「審計結果沒有證實福士汽車新聞稿中的結論。」