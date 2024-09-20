日本：小林製藥紅麴保健品損健康原因基本確定　軟毛青黴酸成元兇

日本厚生勞動省9月18日說，經實驗確認，小林製藥公司含「紅麴」（紅曲）成份保健品原料中檢出的軟毛青黴酸是導致消費者腎功能障礙的原因，另兩種當初「意想不到」的物質則沒有腎毒性。



根據新華社，綜合日本共同社、關西電視台等媒體報道，在日本國立研究所進行的動物實驗顯示，只有攝入軟毛青黴酸的大鼠出現腎功能障礙，而其他兩種「意想不到」的物質未給大鼠腎臟帶來負面影響。

厚生勞動省推測，生產紅麴原料的工廠在培養紅麴過程中混入了青黴菌，產生了軟毛青黴酸。另兩種「意想不到」的物質可能是含紅麴保健品有效成份莫納可林K在青黴菌作用下變化而來的。此前，厚生勞動省和大阪市對小林製藥生產紅麴原料的大阪工廠進行了現場檢查，從培養室等處提取了青黴菌。此外，小林製藥子公司位於和歌山縣的一家工廠也在被檢查之列。

小林製藥今年3月宣布，因有消費者服用該公司含紅麴保健品後出現腎臟部位疾病等健康問題，公司對其生產的含紅麴保健品及使用的紅麴原料進行分析後發現，其自產紅麴原料中存在當初「意想不到」的成份，決定緊急召回該公司所有3款含紅麴保健品。此後經調查確認，這些紅麴原料中存在軟毛青黴酸。除軟毛青黴酸外，還檢測出另外兩種「意想不到」的物質。

據厚生勞動省公布的最新數據，服用小林製藥含紅麴保健品後就醫的消費者達2450人，該事件中正在調查因果關係的死亡病例達120例。