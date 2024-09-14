紅麴食安風暴｜日牙醫取消推薦牙線棒及牙縫刷　小林製藥回收商品

日本小林製藥3月宣布紅麴保健品恐引發腎臟相關疾病後，已接到104宗疑似死亡案例通報，會長與社長也於7月引咎辭職。



最新消息指出，受到紅麴問題影響，日本牙科醫師會認為小林製藥不是值得推薦的企業，取消推薦小林製藥製造的牙線棒、牙縫刷等三項商品。小林製藥也宣布這三項商品將暫停販賣。

小林製藥回收「牙線棒」、「軟式牙縫刷」、「牙套清潔泡沫」3項商品（Amazon；01製圖）

綜合《產經新聞》與關西電視台報道，日本牙科醫師會8月29日取消推薦小林製藥製造的「牙線棒」、「軟式牙縫刷」、「牙套清潔泡沫」。小林製藥表示，由於商品外包裝將刪除「日本牙科醫師會推薦」字樣，本月13日開始回收3項商品，將暫停販賣至新包裝完成變更為止。

針對取消推薦原因，小林製藥稱與產品本身的性能無關，是因為紅麴保健品健康問題發生後，該醫師會判斷小林製藥不再是值得推薦的企業。另一方面，小林製藥販售的「Y字型牙線棒」、「牙套清潔錠」將照常販售。

延伸閱讀：紅麴｜服用小林製藥保健品後「尿液成深棕色」 受害男：相當害怕

+ 7

小林製藥表示，「對於造成相關人士的困擾，我們深感抱歉，將盡全力恢復對外界的信賴」。他們同時強調，商品暫停販賣只是為了改變包裝，與使用上的性能、品質與安全性無關。

延伸閱讀：紅麴｜30多歲日男服用小林製藥產品 稱1天3粒吃到晚上頻尿

+ 12

延伸閱讀：

紅麴保健品「釀104人死亡」！小林製藥宣布：全面退出紅麴事業

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】