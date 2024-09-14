紅麴食安風暴｜日牙醫取消推薦牙線棒及牙縫刷 小林製藥回收商品
撰文：TVBS新聞網
出版：更新：
日本小林製藥3月宣布紅麴保健品恐引發腎臟相關疾病後，已接到104宗疑似死亡案例通報，會長與社長也於7月引咎辭職。
最新消息指出，受到紅麴問題影響，日本牙科醫師會認為小林製藥不是值得推薦的企業，取消推薦小林製藥製造的牙線棒、牙縫刷等三項商品。小林製藥也宣布這三項商品將暫停販賣。
綜合《產經新聞》與關西電視台報道，日本牙科醫師會8月29日取消推薦小林製藥製造的「牙線棒」、「軟式牙縫刷」、「牙套清潔泡沫」。小林製藥表示，由於商品外包裝將刪除「日本牙科醫師會推薦」字樣，本月13日開始回收3項商品，將暫停販賣至新包裝完成變更為止。
針對取消推薦原因，小林製藥稱與產品本身的性能無關，是因為紅麴保健品健康問題發生後，該醫師會判斷小林製藥不再是值得推薦的企業。另一方面，小林製藥販售的「Y字型牙線棒」、「牙套清潔錠」將照常販售。
延伸閱讀：紅麴｜服用小林製藥保健品後「尿液成深棕色」 受害男：相當害怕
+7
小林製藥表示，「對於造成相關人士的困擾，我們深感抱歉，將盡全力恢復對外界的信賴」。他們同時強調，商品暫停販賣只是為了改變包裝，與使用上的性能、品質與安全性無關。
延伸閱讀：紅麴｜30多歲日男服用小林製藥產品 稱1天3粒吃到晚上頻尿
+12
紅麴保健品出事人心惶惶 日本網傳味精有毒 料理網紅科普解惑紅麴｜小林製藥暴露日本企業陋習 「拖2個月才回收」原因揭露紅麴｜小林製藥涉案廠房已搬遷惹疑 部份原料消失 調查難度倍增紅麴｜日本小林製藥爆食安風暴 問題原料用於日本酒仙貝豆菓子女子日本沖繩食魚生中毒「驗出寄生蟲」 今年已有57人中招食物安全｜日本中學因一甜點釀40人亡 慘烈教訓豎立紀念碑創口號
延伸閱讀：
紅麴保健品「釀104人死亡」！小林製藥宣布：全面退出紅麴事業
【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】