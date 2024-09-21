美國大選｜特朗普：倘當選擬重推穆斯林旅行禁令　拒加沙難民入境

美國共和黨總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）誓言，若當選將恢復他首屆任期的旅行禁令，禁止一些以穆斯林為主的國家公民以及充滿恐怖分子地區如加沙地帶的難民入境。



特朗普9月19日晚間在華盛頓與共和黨捐助者、億萬富豪艾德爾森（Miriam Adelson）一起參加活動時也說，如果他在11月大選中敗給民主黨總統候選人、副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯），猶太裔美國選民將承擔部份責任。

2024年9月19日，美國共和黨總候選人、前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在美國華盛頓舉行的「打擊美國反猶太主義活動」上發表講話。（Reuters）

他在這場以打擊反猶太主義為主題的活動上反覆抱怨自己「沒有得到公平對待」，因為民意調查顯示，大多數美國猶太人支持賀錦麗。

他說：「如果有60％的人投票支持敵人，我認為以色列將在2年內不復存在。我不應該只得到40%的選票，我是保護你們的人。」

美國對以色列進攻加沙的取態已令一些阿拉伯裔美國人和穆斯林選民感到不滿，促使他們決定轉而支持73歲的綠黨猶太議員斯坦（Jill Stein)。這批選民人數之多可能會影響賀錦麗在搖擺州的勝算。

2024年9月11日，加沙中部努塞賴特（Nuseirat），以巴衝突期間，巴勒斯坦人站在一所被襲的學校外。（Reuters）

美國穆斯林關係委員會8月底展開的民調顯示，在阿拉伯裔美國人聚居的密歇根州，40%的穆斯林選民支持斯坦，特朗普和賀錦麗的支持率分別為18%和12%。

民調是在賀錦麗與特朗普9月10日辯論前通過手機簡訊方式進行。整體而言，賀錦麗以29.4%對11.2%大幅領先特朗普，有34%的人支持第三方候選人，其中斯坦的支持率為29.1%。

不過，在佐治亞州和賓夕法尼亞州，賀錦麗仍是穆斯林選民的首選，特朗普在內華達州以1%的優勢稍微領先賀錦麗。

2024年9月19日，美國共和黨總候選人、前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在美國華盛頓舉行的「打擊美國反猶太主義活動」上發表講話。（Reuters）

在穆斯林眾多的搖擺州亞利桑那和威斯康星，斯坦領先賀錦麗。美國總統拜登（Joe Biden）2020年在這2個州以微弱優勢擊敗特朗普。

賀錦麗19日在密歇根州舉行一場眾星雲集的集會，與名主持人奧花雲費（Oprah Winfrey，又譯奧普拉）同台。密歇根州是決定11月5日選舉勝負的七個關鍵搖擺州之一。奧花雲費以脫口秀風格問賀錦麗接棒為總統提名人的想法，賀錦麗答道：「每個人生命中都有必須挺身而出的時候。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

