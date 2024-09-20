美國大選｜搖擺州阿裔及回教選民支持「第三勢力」　賀錦麗或失利

據路透社報道，一些阿拉伯裔美國人和回教徒對美國支持以色列進攻加沙地帶感到憤怒，決定不支持民主黨總統候選人、副總統賀錦麗，轉而支持美國綠黨候選人斯泰因（Jill Stein），可能給賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）造成不利。



美國倡議組織伊斯蘭關係委員會（Council on American-Islamic Relations，CAIR）在8月底進行的一項民意調查顯示，在阿拉伯裔美國人聚居的密歇根州（Michigan），40%的回教選民支持綠黨的斯泰因。作為一名反以猶太裔活動人士，斯泰因曾在2012年和2016年競選美國總統。

該民調中，美國前總統、共和黨候選人特朗普（Donald Trump）支持率為18%，賀錦麗以12%落後。

圖為2024年8月21日，斯泰因（Jill Stein) 在美國伊利諾伊州芝加哥、民主黨全國大會 (DNC) 的會場外向示威者發表演說。（Reuters）

在擁有大量回教人口的亞利桑那州（Arizona）和威斯康星州（Wisconsin），斯泰因的支持率亦領先賀錦麗。2020年大選中，拜登在這兩個州都以微弱優勢擊敗特朗普。

在佐治亞州（Georgia）和賓夕法尼亞州（Pennsylvania），賀錦麗仍是回教選民的第一選擇。在內華達州（Nevada），特朗普則以27%的支持率略高於賀錦麗（26%）。

2020年大選的一些票站調查顯示，拜登獲得了全國80%以上回教選民的支持，但以巴戰爭開始後，回教選民對民主黨人的支持率急劇下降。