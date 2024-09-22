斯里蘭卡總統大選點票　左翼迪桑納亞奇暫時領先

斯里蘭卡9月21日舉行總統大選，點票工作仍在進行，消息指左翼國家人民力量黨候選人迪桑納亞奇（Anura Kumara Dissanayake）暫時領先。



路透社22日報道，斯里蘭卡2200萬人口中，有超過1700萬名合資格選民，其中約有75%的合資格選民在21日的選舉中投票。

斯里蘭卡9月21日舉行總統大選，首都科倫坡（Colombo）一個票站外有大批選民等候投票。（Reuters）

斯里蘭卡選舉委員會的數據顯示，在已點算的100萬張選票中，迪桑納亞奇取得53%的選票，最大反對黨統一人民力量（Samagi Jana Balawegaya）黨魁普雷馬達薩（Sajith Premadasa）以22%的支持率位居第二，領先排名第三的總統維克勒馬辛哈（Ranil Wickremesinghe）。

迪桑納亞奇是作為國家人民力量黨聯盟的候選人參與角逐，該聯盟包括左翼的人民解放陣線（Janatha Vimukthi Peramuna，JVP），該黨歷來支持加強國家干預、降低稅收和更加封閉的市場經濟政策。

2024年9月21日，斯里蘭卡舉行總統大選，在首都科倫坡（Colombo），代表國家人民力量黨（National People's Power）參選的迪桑納亞奇（Anura Kumara Dissanayake）在投票站投票後展示了沾上墨水的手指。（Reuters）

55歲的迪桑納亞奇因承諾採取嚴厲的反腐敗措施和更加有利於窮人的政策而獲得民意支持，有望在總統大選中脫穎而出。

債務纏身的斯里蘭卡近年為走出災難性經濟危機而實施了兩年的緊縮政策，該國民眾希望擺脫緊縮政策帶來的苦日子。