美國稱QUAD峰會「不針對任何其他國家」　美媒：首個議題直指中國

本週末在美國總統拜登（Joe Biden）的家鄉特拉華州登場的美日印澳「四方安全對話」（QUAD）峰會，是拜登任內所參加和主持的最後一場QUAD峰會，因此也備受關注。



彭博社當地時間9月21日報道認為，此前艱難應對對華關係的拜登政府，正加大對中國的施壓力度，隨着即將離開白宮，拜登正準備採取行動，以完成數月或數年來一直在醖釀的對華行動，同時旨在利用所謂的「密集外交」，在不使中國「措手不及」的情況下，也推動其他領域的合作。

「政治報」新聞網（Politico）同日則報道稱，作為拜登標誌性的「外交政策遺產」，白宮極力否認QUAD是美國在「印太地區」限制中國的一個工具。美國總統國家安全事務助理沙利文當天就宣稱，QUAD峰會實際上與任何其他國家無關，不是針對某個國家。

2024年9月21日，美國總統拜登（Joe Biden）、日本首相岸田文雄、澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）和印度總理莫迪（Narendra Modi）在美國特拉華州出席四方安全對話（QUAD）峰會。（Reuters）

然而，「政治報」新聞網披露稱，在此次QUAD峰會開始後不久，也就是與會者以為記者們已經聽不到內容之時，媒體的鏡頭就捕捉到美國國務卿布林肯宣布了峰會的第一個話題——中國。會場外的記者還聽到，拜登聲稱，「中國在南海、東海、南亞和台海地區都繼續表現得咄咄逼人」，美國認為中國最近的行為是「策略轉變，而非戰略轉變」。

「這削弱了這些公開評論（沙利文相關言論）的可信度。」報道還直接認為，拜登在今年美國總統大選前召集另外三國領導人舉行QUAD峰會，其目標是——在不進一步激怒中國的情況下挫敗所謂「中國威脅」。考慮到有美方官員也聲稱，對中國的「擔憂」將成為「議程重點」。

彭博社稱，沙利文當地時間9月21日介紹了此次QUAD峰會的一些議程內容，包括四國領導人將宣佈一項「抗癌登月計劃」（「抗癌登月計劃」是美國前總統奧巴馬在其任內宣佈的一項科研戰略目標，旨在加快癌症研究。），擴大一項防止非法海上活動的倡議，計劃在整個「印太地區」預先部署救援物資，以更好地應對災害，並宣佈首次共同執行海岸警衛隊任務。

儘管承認中國在「印太地區」的行動是QUAD所討論的一個問題，但沙利文仍聲稱，不要把QUAD的工作視為「針對中國」。

他對記者說：「（組建）QUAD的目的不是圍繞中國或任何其他國家走到一起，而是圍繞如何建設一個『自由開放的印太地區』走到一起。這些問題被提上議程，是因為它們關係到一個『自由開放的印太地區』，中國不是QUAD的重點，QUAD也不是針對某一個國家的。」

圖為2024年9月6日，美國總統拜登（Joe Biden）抵達密歇根州機場Detroit-Wayne County International Airport時，向在場人士舉起雙手示意。

沙利文話雖如此，但「政治報」新聞網披露的消息已經說明，這場峰會就是針對中國。「政治報」新聞網報道稱，除了布林肯和拜登的那些話被記者和攝像機鏡頭捕捉到以外，預計此次峰會還將公布相關政策，聲稱要以此「阻止中國對鄰國採取更激進的行動」。

報道稱，預計與會的四國領導人將發表一份措辭強硬的聲明，「含蓄地批評中國」。另有一名美國政府高級官員當地時間9月20日聲稱，這份聲明可能是QUAD在南海問題上發表的措辭最強硬的聲明。

儘管拜登政府高級官員宣稱，QUAD只是「夥伴關係」，並不針對中國，但新美國安全中心（CNAS）亞洲政策專家、前美國政府官員莉薩·柯蒂斯（Lisa Curtis）認為，新的QUAD海上安全倡議將向中國發出「非常強烈的信號」。

美國亞洲協會政策研究所南亞計劃主任法爾瓦·阿默爾（Farwa Aamer）說：「周六的峰會可能會進一步重申外長會議期間討論的內容，或在此基礎上取得更具體的成果，但這還有待觀察。」

「雖然挑戰會來，世界會發生變化……但QUAD將繼續存在。「拜登在此次峰會開始時這樣說道。「政治報」新聞網稱，這是QUAD機制獲得重啟後的第四次線下首腦會晤，拜登特地將地點選在了自己的老家，距離首都華盛頓以北約160公里的特拉華州威爾明頓。在拜登即將結束其任期時，他試圖給四國之間的聯盟劃上一個「強有力的句號」。

值得注意的是，隨着美國總統拜登和日本首相岸田文雄都即將離任，這將成為美日印澳這四國現任領導人的最後一次會面。這個由一位即將卸任的美國總統主持的峰會究竟能取得什麼成果，以及QUAD今後是否能維持其影響力，甚至是否會「名存實亡」，成為外界關注的焦點。

「政治報」新聞網認為，拜登和岸田即將相繼卸任，而澳洲總理阿爾巴尼斯未來也將面臨競選連任的壓力，這確實給這場QUAD峰會的進程帶來了不確定性的氣氛，特別是特朗普未來可能重返白宮的預期，都加大了這四國的擔憂。因此，拜登此次的主要目標是，要表明QUAD四國的「紐帶」可以維繫得更為持久。

為平息這些擔憂，在一張QUAD四國領導人的公開照片中，拜登摟着印度總理莫迪，並說：「它（QUAD）將在11月之後繼續存在。」

事實上，在專家看來，印度就是這一聯盟中「最不可預測」的成員。地緣戰略分析師哈立德（Imran Khalid）稱，儘管華盛頓總是試圖讓新德里在全球問題上站在自己一邊，但後者往往編織出一條獨立的行動路線，甚至在俄烏衝突等關鍵問題的政策上與之發生衝突。他認為，印度的「戰略願望」就是利用與美國的關係為自己謀取利益。澳洲智庫洛伊國際政策研究所網站分析也指出，這些分歧破壞了戰略聯盟的概念。

彭博社也認為，拜登能在多大程度上團結他的這些合作伙伴仍有待觀察。耶魯大學講師辛格（Sushant Singh）表示：「莫迪在針對中國的安全領域方面，所能提供的幫助並不多，因為這會進一步激怒中國。」

作為QUAD機制第四次領導人峰會，這次原本輪到印度主辦。然而，拜登去年5月因國內債務談判臨時取消訪問澳洲行程，導致當時原定舉行的QUAD領導人峰會取消。以2024大選年為由，印度原計劃今年1月舉辦峰會的計劃，也因拜登「無暇出訪」而推遲。

美國國家安全委員會東亞和大洋洲事務高級主任拉普-胡珀介紹，在拜登決定不再尋求競選連任後，印度總理莫迪「慷慨地同意」交換主辦國。

圖為2024年8月22日，印度總理莫迪（Narendra Modi）在波蘭華沙總理府與波蘭總理圖斯克（Donald Tusk，不在圖中）一同出席聯合新聞發布會。（Reuters）

正如一名白宮高級官員所言，拜登在這場「最後的峰會」中融入不少「私人色彩」：他把與各國領導人的雙邊會晤安排在了自己位於威爾明頓的私人住宅中。拜登已經在當地時間20日傍晚會見了澳洲總理阿爾巴尼斯，21日還會與岸田和莫迪舉行類似的會晤。

澳洲廣播公司（ABC）9月21日則介紹稱，QUAD最初是為應對2004年印度洋大海嘯而建立的，後在2017年由特朗普政府恢復。拜登上任後又將其升級為「定期會面」的領導人峰會，以幫助對抗中國在「印太地區」不斷擴大的影響力，是美國政府「印太戰略」的主要抓手。這幾年，這一機制在軍事等實質性領域也小動作頻頻。

針對美日印澳「四方安全對話」這一機制，中國外交部此前就曾表示，中方一貫認為，任何地區合作機制不應針對第三方，或損害第三方利益，搞封閉排他、針對他國的「小圈子」，違背時代潮流，與地區國家的願望背道而馳，不得人心，注定不會得逞。

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