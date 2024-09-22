阿聯酋總統將訪美國晤拜登賀錦麗　討論中東局勢和經濟技術合作

在中東緊張局勢加劇之際，阿聯酋總統阿勒納哈揚（Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan）將對華盛頓進行首次正式訪問，尋求經濟和技術合作。



法新社報道，阿勒納哈揚下星期一（9月23日）即將出訪華盛頓，他將成為阿聯酋第一位對華盛頓進行正式訪問的現任總統。

總統顧問加爾加什說，阿聯酋希望將經濟從石油轉向人工智能等新技術，他們在與美國的「戰略關係」中考慮「經濟第一，繁榮第一」。

白宮說，阿勒納哈揚計劃會見美國總統拜登（Joe Biden），以及副總統賀錦麗（Kamala Harris）。美國官員說，首要議程是以色列與哈馬斯戰爭，以及蘇丹衝突。

圖為賀錦麗2023年12月在阿聯酋出席氣候變化COP28峰會時，會晤阿聯酋總統阿勒納哈揚（Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan）（UAE Presidential Court/Handout via REUTERS）

加爾加什曾說，總統此次訪問不會忽視「加沙或其他地區發生的事情」，但重點是深化商業和技術聯繫。

他說，阿聯酋與美國的關係是「我們最重要的戰略關係」，儘管「有人喜歡談論兩國關係中的一些緊張點」。

阿聯酋預計將成為加沙地帶戰後重建的主要貢獻者，但阿聯酋也與俄羅斯關係密切，拒絕譴責俄羅斯在​​2022年入侵烏克蘭。

阿聯酋也與石油巨頭沙特阿拉伯接壤，美國一直在敦促沙特阿拉伯與以色列建立關係，希望平息因以色列與哈馬斯戰爭而陷入邊緣的地區。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

