NHK華語主持人脫稿稱「釣魚島屬中國」惹議　當事人受訪還原事件

針對8月19日日本放送協會（NHK）的一名中國籍僱員在播放新聞時，脫稿用中文宣稱「釣魚島是中國領土」一事，日本總務省9月11日對NHK進行了「行政指導」處分，NHK內部也公布了針對高層的處理結果。負責NHK國際廣播的理事傍田賢治已於當日辭職。同時，包括NHK會長稻葉延雄和副會長井上樹彥在內的四名管理層人員，將退回一個月薪酬的50%。



近日，這名在NHK工作長達22年的中國籍僱員，筆名胡越（微博用戶名@樹語treetalk）接受了自媒體長安街知事專訪，首次詳細還原了事發時的經過，並深度剖析了日本媒體中歷史修正主義橫行的現象及其背後的深層原因。

他揭示了日本媒體，尤其是NHK，如何在日本政府的影響下成為粉飾歷史、掩蓋真相的工具。他進一步解釋，這種歷史修正主義媒體宣傳正在為當代日本右翼勢力服務，並推動日本社會走向極端化，令人擔憂日本將藉著靖國神社宣揚的戰前意識形態，重回戰前的軍國主義體制老路。

NHK不敢提的4個字

知事：根據日本媒體之前的報道，您當時是在報道靖國神社發現塗鴉的新聞時，提及靖國神社入口處的石柱上寫有「軍國主義去死吧」等字樣，NHK承認這些字寫在石柱上，但並未寫在新聞稿內。您的完整發言還包括「抗議NHK的歷史修正主義宣傳和不專業行為」「不要忘記南京大屠殺，不要忘記慰安婦，不要忘記731部隊」等內容。請問當時的具體情況是如何，能為我們還原一下當時的情況嗎？

日本警方8月19日到東京靖國神社遭塗鴉毀壞的石柱取證。（FNN.JP 圖片）

胡越：當天有一條新聞，有人在靖國神社的石柱上寫了「軍國主義去死」「廁所」等字樣，其中，「軍國主義去死」幾個字寫在中央位置。然而，NHK在國內新聞稿中卻選擇掩蓋這一事實，將石柱塗鴉內容描述為「神社石柱上寫着廁所等類似於字母的符號」。NHK國際部（NHK World）中文新聞準備照日本國內新聞稿翻譯播出。對此，我當場表示了反對。

我認為，NHK之所以保留「廁所」而隱瞞「軍國主義」字樣，是試圖將事件定義為「不雅行為」，而這顯然並非塗鴉者的主要訴求。NHK國際部的做法不僅是對民眾的欺瞞，違背了新聞媒體客觀報道的原則，更是一種別有用心的操作。作為一名中國人，我堅決反對播出這樣的內容。

因此，我在節目開始前明確向責任編輯提出修改要求，在節目稿件中增加石柱上明明寫着的「軍國主義去死」的內容。為了回應我的反對，責任編輯寧願將「廁所」字樣一併刪除，也不願意補上「軍國主義去死」的內容。

靖國神社再遭塗鴉毀壞，日本警方8月19日到場調查。當地傳媒20日指，有中國社交平台的帖文公開塗鴉照片，並附上「之後到香港」的標題。（FNN.JP 圖片）

在直播過程中，我先脫稿補上了「軍國主義去死」的內容。而在其後，為了防止被掐斷信號，我首先播送了「釣魚島及其附屬島嶼自古以來就是中國的領土」。第二部分內容是對日本政府及NHK歷史修正主義行為的抗議，以及對媒體不專業行為的批評。第三部分是用英語播放的宣示性內容，呼籲全世界不要忘記南京大屠殺、慰安婦問題以及731部隊的罪行。

這是唯一的反抗機會

知事：那一刻，是什麼鼓勵您堅持說出歷史真相？

胡越：脫稿播出的直接導火線是事態已經變得不可接受，逼使我臨時做出決定。但根本原因在於日本政府和新聞媒體否認侵略歷史、藉著參拜和供奉靖國神社，美化軍國主義，這種掩埋歷史真相的行為是不可接受的。

在NHK，外籍和日籍員工反抗歷史修正主義的事件已經多次發生。我的「22秒事件」只是此類抗爭的延續。

早在2014年，英國《泰晤士報》曾報道，一位「吹哨人」向《紐約時報》提供了一份NHK的秘密內部文件，顯示NHK英語頻道的員工被禁止提及南京大屠殺和慰安婦，且「慰安婦」不能翻譯成「sex slaves」，必須用「comfort women」，以弱化其強制性。同樣地，強徵勞工也不能用「強徵」這個字眼。這赤裸裸地反映了NHK如何在英文頻道新聞用詞上搞歷史修正主義。

2024年新春慰問行志願者團隊為劉年珍拍攝的照片。（中國「慰安婦」問題研究中心）

此外，還有外籍員工因在NHK英語頻道中故意使用不符合其「標準」的字眼而被辭退，導致NHK只能使用英語能力欠佳的日籍或日裔主播。

對於NHK如此無視歷史真相的荒唐做法，我一直心存反抗之意，直到這一天，NHK嚴重違背新聞操守和實行赤裸裸歷史修正主義宣傳的事情真正發生在我身上。

NHK後續對此事件的調查報告中也提到，當時我言辭激烈，現場編導甚至致電我簽約的公司商量臨時更換主播。雖然現場編導並未當我的面打電話，但那一刻，我清楚地意識到，這是我唯一的反抗機會。如果當天不做，以後可能就再也沒有機會了。

就在那一刻，一種要為侵華戰爭中無數受害和受辱者發聲的強烈衝動，一股要為民族正義挺身而出的內心力量，仿佛在推動着我，讓我必須做出這個決定——脫稿發聲。我必須藉此機會，抗議NHK歷史修正主義宣傳和不專業的新聞操作，我必須讓日本民眾和世界各國的民眾了解更多真相，並知曉普通中國人的想法，基於歷史共識開展友好交流。

NHK已經比日本政府走得更遠

知事：日本媒體和政府是什麼關係？

胡越：雖然NHK是公眾媒體機構，但在國際新聞報道中往往缺乏基本的事實調查，已經成為日本政府的喉舌，亦步亦趨地跟着日本政府走上歷史修正主義的窄路。

從NHK傳出的消息和其他日本媒體對這件事的報道來看，全是單方面陳述，罔顧事實真相。在涉及對中方有利的消息時，他們會選擇隱瞞，赤裸裸地拋棄新聞道德，堅持掩蓋歷史。NHK在事發後的多次聲明和調查報告中，都沒有提及我現場抗議新聞稿掩蓋「軍國主義」字樣這一核心事實。

安倍晉三：圖為2020年5月25日，日本時任首相安倍晉三在東京出席記者會。（Getty）

曾經，NHK是對華友好的媒體，願意促進中日兩國交流，但自日本前首相安倍晉三再次上任以來，NHK的重要人事安排以各種形式被政府操控。安倍中意的NHK會長籾井勝人曾聲稱「每個國家都存在隨軍慰安婦」，不應單獨批評日本，引發眾怒。與安倍關係密切的NHK經營委員百田尚樹也曾在街頭演講中公開否認南京大屠殺的存在。NHK對華敘事的態度近年更是急劇轉變。比如這次的靖國神社塗鴉報道，在具體操作上，有時甚至比日本政府立場走得更遠，幾乎失控。

NHK也有許多尊重歷史事實的媒體人，他們不願意製作這樣的內容。NHK內部心知肚明其行為有違歷史事實和新聞原則，因此他們將這些棘手的事情拋給我們這些外包員工。我們作為外包公司的外籍員工，無法承擔如此重大的責任，更何況這些報道內容完全違背我們個人的立場。

在這次圍繞是否播送「軍國主義去死」字樣的事件中，我堅持要報道被掩蓋的「軍國主義去死」字樣。這不僅是新聞事實，連日本政府也沒有否認靖國神社宣揚軍國主義，NHK卻刻意迴避「軍國主義」幾個字。更加荒謬的是，NHK連事後發布的調查報告也不敢提及圍繞「軍國主義」的這段爭執。

可見，NHK已慣於「揣摩」日本政府立場，有時甚至已經比日本政府走得更遠。

日本東京NHK大樓。因法律賦予NHK徵收月費權力，追繳月費有如追債，引起不滿。（Getty Images）

知事：您如何看待日本社會的歷史修正主義現象？

胡越：在我與外包機構簽訂的合約中，雖然寫有宣揚日本立場的簡略指導方針，但並未明確具體的操作方式。例如，隨軍慰安婦的報道中禁止使用「隨軍」一詞，而在提及南京大屠殺時，日本媒體的官方口徑是「南京事件」。這種不透明的口徑並未寫入合約，而是在新聞編譯過程中，通過口頭形式傳達。

2022年7月21日，圖為中國與日本國旗。（Reuters）

「22秒事件」發生後，NHK公布，國際廣播由直播改為錄播和AI播音，同樣暴露NHK搞歷史修正主義宣傳而沒有底氣，不敢正視播出的內容，也不信任一線員工。而從事後處理看，NHK完全沒有汲取教訓，似乎要一條路走到黑。

NHK還利用日本組織內部慣有的群體性服從心理，抹殺反對聲音。這種組織性的壓制在日本社會中有時甚至超越法律，被稱為「同儕壓力」。它通過群體的壓力侵害個人的權利，使個人不敢發聲。正因為如此，許多人認為日本正經歷「戰前回歸」，社會已經逐步滑向二戰前的狀態。

本文獲長安街知事授權轉載

