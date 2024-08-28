NHK直播脫稿惹議　中國播報員回國開微博：挺身而出就必坦然面對

內媒中國新聞網周二（27日）報道，8月19日在日本放送協會（NHK）新聞直播中脫稿稱「釣魚島屬中國」的華語播報員目前人已回國。



圖為2012年9月日本共同社拍下釣魚島（日稱尖閣諸島）的照片。（REUTERS/Kyodo）

該華語播報員目前已回國。（微博截圖）

該華語播報員目前已回國。（微博圖片）

8月26日，該名微博認證為「前NHK中國籍員工」的@樹語treetalk 發布飛機降落前的兩張相片，並配文稱：「歸零，歸來，平安，勿念。22年，22秒。相信冥冥之中，有種力量。不回應，一切都已濃縮在22秒，包括所有的真實和真相，過去，現在，乃至未來。既然選擇挺身而出，就必定坦然面對。」稍晚他又在評論中補充稱「人在祖國」，IP地址顯示在雲南省。

該華語播報員目前已回國。（微博圖片）

該華語播報員目前已回國。（微博截圖）

該華語播報員目前已回國。（微博截圖）

據此前報道，當地時間8月19日，在日本廣播協會（NHK）的國際廣播新聞節目中，一名中國籍僱員在報道19日靖國神社遭塗鴉事件時，突然脫稿將新聞原稿中的「尖閣諸島」口播為「釣魚島」，並說釣魚島是中國領土。由於節目為現場直播，上述播報內容被完整地實時播出，總時長約20秒，後被NHK指為「不當發言」。

據介紹，這名播音員是NHK下屬機構聘用的外部員工，NHK的下屬機構已決定與他解除合約。

中國海警1301艦正在釣魚島海域巡航。（海洋裝備與公務船資訊）

中國籍播報員已回國的事件引發關注，有內地網民表示：「人在國內就行，安全了」「做自媒體吧，我肯定去關注」，還有人希望央視新聞等官媒為其安排工作。

不過亦有人表示：「也許人家就是想做自媒體，直播帶貨。畢竟主持人哪有網紅賺錢呢？這樣做就是利用大眾的民族情緒獲得高流量。」「他是懂引流的投機分子，但是我們中國人民需要這樣的人。」