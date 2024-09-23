幣安創辦人趙長鵬9月底刑滿出獄

據聯邦監獄局（Federal Bureau of Prisons）消息，目前在囚第4個月的前華人首富、全球規模最大的加密貨幣交易平台創辦人趙長鵬（Changpeng Zhao）將於9月29日刑滿獲釋。



聯邦監獄局9月16日確認，趙長鵬目前正在加州長灘居住地重返社會管理局（Residential Reentry Management Long Beach）服刑並即將獲釋，並正在接受重返社會前的準備和評估。

圖為2020年8月30日位於美國華盛頓的美國商品期貨交易委員會（CFTC）。全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）、其行政總裁趙長鵬（Changpeng Zhao）等在2023年遭美國商品期貨交易委員會（CFTC）起訴（Reuters）

趙長鵬今年4月因未能實施有效的反洗黑錢措施、令幣安公司成為網絡犯罪和恐怖活動的運作平台、違反《銀行保密法》而被判四個月有期徒刑。趙長鵬認罪並辭去幣安行政總裁長，支付5000萬美元（約3.9億港元）的罰款後於6月入獄。其公司幣安則被處以高達43億美元（約335億港元）的民事罰款。

獲釋後，趙長鵬預計將繼續擔任幣安的董事會成員，但根據與美國政府的認罪協議，他將被禁止參與加密貨幣交易所的日常運營。

據指，儘管遭到巨額罰款，趙長鵬仍位列《福布斯》（Forbes）最富有加密貨幣億萬富翁榜單。截至2024年4月，他從幣安積累超過330億元財富，是聯邦監獄內最富有的一名罪犯。