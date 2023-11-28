前麥記廚師、幣圈首富　趙長鵬因一場牌局「豪賭」加密貨幣？

上周二，趙長鵬（CZ）現身西雅圖的一家聯邦法院，就美國司法部提出的洗錢指控認罪。在法官面前，這位出身中國農村、曾在麥當勞翻烤漢堡扒賺生活費的幣圈「一哥」表示，自己以前沒惹過麻煩，不曾犯罪、亦沒有進過法院，這些對他來說是第一次。但眼下，他的公司面臨43億美元的罰款，他本人可能面臨最長18個月的監禁。



移居加拿大：在麥當勞打工

出生於1977年的趙長鵬在中國江蘇省的一個農村長大，父親本是一名大學教師，但文化大革命期間被貼上「走資派」知識分子的標籤後下鄉。據趙長鵬與《財富》及加拿大《麥克萊恩雜誌》（Maclean's）的專訪，他在那裏經歷了配給制、「買肉要憑票」的生活，因為在中國很少能喝到鮮牛奶，直到搬到加拿大以後，他才第一次嘗到鮮牛奶的味道。當地不僅學校與教室稀缺，教室里的書桌也是在資源匱乏的農村地區十分常見的石桌，令冬天時學習更加艱難。

但下鄉期間，趙長鵬見證了父親堅持學習，並最終在加拿大獲得地球物理學的博士學位，在匱乏的生活中長大的趙長鵬，因父親的工作影響得到了與高年級學生辯論、學習下棋的機會，更看到學術成就所能帶來的希望，而他自己在後來就讀大學時嶄露頭角，成為研究生研討會上唯一的本科生。

圖為幣安創辦人、前行政總裁趙長鵬去年在印尼出席二十國集團工商界活動（B20）。(REUTERS)

1989年六四事件爆發後，趙長鵬的母親帶他前往加拿大，與當時正在溫哥華攻讀博士學位的父親會和。趙長鵬後來在自己的博客中寫道：移居加拿大「永遠改變了我的生活」。他不僅有生以來第一次喝到鮮牛奶，也嘗到了有錢花的滋味。

在麥當勞翻烤漢堡扒一個小時就有4.5美元的收入，當排球裁判每小時能賺12.6美元，在加油站通宵打工也能賺來不錯的生活費.....這時期，父親買來的一台的古董電腦，也讓他第一次對資訊科技產生了興趣，並在高中時就報名參加了編程課程，16歲開始寫程序。此外，他還擔任排球隊隊長、參加加拿大全國數學競賽，他形容，這是他「青少年時期最美好的時光」。

牌局上開啟的加密貨幣帝國

2005年趙長鵬再次回到中國時，事業上已經取得了不俗的成就。他從加拿大蒙特利爾的麥吉爾大學（McGill University）輟學，在東京證券交易平台的暑期實習後轉正職，後在彭博社的Tradebook從事期貨交易的軟件開發工作，學習建立交易所的基礎，年僅27歲的他在不到兩年的時間裏三次獲得晉升，分別管理美國新澤西、倫敦和東京的團隊。

趙長鵬後來對《財富》雜誌記者回憶，他在高中時期讀的一本暢銷理財書——《富爸爸，窮爸爸》，對他產生了深刻的影響。這本書用寓言故事講述了兩個父親的故事——一個是努力工作了一輩子卻沒有什麼收穫的父親，另一個是作為企業家或投資者而致富的父親。

這本書讓他對自己父親的人生選擇以及自己所受到的教育產生了懷疑。他的父親雖然一生勤懇付出，卻難以獲得太多物質上的回報：「我父親一直教導我去努力工作，找一份體面的工作，我的父母都有這種心態。他們不喜歡做生意。我讀了《富爸爸，窮爸爸》之後，我開始想，也許我想擁有一家企業。

這並不是說我一定要當 CEO，而是創造一些有意義的業務。」

《華爾街日報》2023年3月27日稱美國商品期貨交易委員會（CFTC）指控加密貨幣交易所幣安（Binance）向美國交易員提供未經註冊的期貨和期權合約。圖為幣安行政總裁趙展鵬2022年6月16日在法國大型科技展Viva Technology亮相。（Reuters）

然而，真正令趙長鵬的人生發生天翻地覆的變化的契機，發生在2013年在上海的一場牌局上。那時，趙長鵬在上海的創業項目已經取得成功，而比特幣雖然已經問世好幾年，卻沒有引起他的注意。但在牌桌上，比特幣中國創始人Bobby Lee和中國風險投資家曹大容為他「科普式」介紹加密貨幣，建議他用自己淨資產的10%來投資。

但該晚之後，趙長鵬對加密貨幣押下了更大的賭注，因為深信其前景，他在第二年就賣掉在上海的房產，購入比特幣，他的投入和執念令周圍許多朋友都感到不解。

2017年6月，40歲的趙長鵬成立加密貨幣交易所幣安（Binance），不到六個月，就讓這個交易平台成為全球最大的加密貨幣交易所。趙長鵬將此歸功於團隊的辛勤付出，但他本人的野心也顯然發揮了作用。《華爾街日報》引述內部消息稱，趙長鵬執著於不惜一切代價擴張幣安，早期更希望幣安「用戶能在10分鐘內完成交易」，無需進行任何旨在防範違法用戶的身份檢查。

規避美國監管

根據美國司法部的指控，趙長鵬為了能夠在不受限制的條件下追求利潤，違背金融犯罪法，並使交易所變成了恐怖分子、網絡犯罪分子以及伊朗和俄羅斯等受制裁國家客戶的巨大洗錢中心。美國司法部長加蘭（Merrick Garland）表示，「幣安不只是未能遵守聯邦法律，更假裝他們沒有違法」，並稱交易所是以刻意、有計劃的方式從美國市場獲取利潤。

全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）、其行政總裁趙長鵬（Changpeng Zhao）及前首席合規總監Samuel Lim在2023年3月27日遭美國商品期貨交易委員會（CFTC）起訴，指他們涉嫌違反監管規定，經營非法的交易所，以及實行虛假的合規程序。圖為2020年8月30日位於美國華盛頓的CFTC。（Reuters）

據《華爾街日報》報道，早在2018年幣安就已經察覺交易所面臨法律風險。司法部資料顯示2018年10月，幣安的首席合規總監Samuel Lim告訴趙長鵬有來自受制裁國家的用戶在交易所註冊，提醒美國當局有可能對此進行調查，第二年，趙長鵬為了避免幣安面臨日益嚴格的審查，成立了一家名為Binance.US的美國分公司，聲稱獨立運營。

據美國證券交易委員會（SEC）的另一份民事起訴書，趙長鵬當時表示，這樣做的目的是「減少我們自己的損失，同時讓美國監管機構不找我們的麻煩。」但《華爾街日報》報道披露，幣安在幕後對美國分公司予以全力支持，趙長鵬亦分公司的最大股東。

趙長鵬曾在今年較早的一次採訪中否認自己是一個會違反規則的人，並表示自己「一直是一個相當親近、守規矩的公民……我的性格總是保守的，儘管人們可能不這麼想。」

趙長鵬還自認秉承加拿大人的性格、「像一個加拿大人一樣思考」，「我們是善良的人，沒有侵略性，不會過度競爭，一般都樂於助人。」但他亦稱，加密貨幣的文化改變了他的看法：「......你發現，這個新事物在不同的地方有不同的規則。因此，與其說我們想改變規則甚至逃避規則，不如說我們只是想尋找更有利的地方。」