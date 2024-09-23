QUAD峰會｜美日印澳啟動抗癌登月計劃　或救數十萬人生命

美日印澳四國9月21日在「四方安全對話」（QUAD）峰會上發起「抗癌登月計劃」，試圖在全球範圍內擴大子宮頸癌篩查範圍，增加人類乳頭瘤病毒(HPV)疫苗接種，治療患者。白宮在其聲明中引述專家稱，該計劃將在未來數十年內拯救數十萬人的生命。



美國總統拜登（Joe Biden）在四方領導人峰會期間宣布該計劃。據白宮聲明，儘管子宮頸癌基本是一種可預防的疾病，但在印太地區它仍是主要健康危機，還給其他類型癌症埋下隱患。

印度總理莫迪（Narendra Modi）則表示，印度正在研究一種基於人工智能的癌症治療方案，並感謝拜登，稱該計劃位印太地區人民提供可負擔、且優質的醫保服務。另據印度外交部消息指，莫迪總理為印太地區癌症的檢測、篩查和診斷撥款750萬美元（約合5,841萬港元）。

2024年9月21日，美國總統拜登（Joe Biden）、日本首相岸田文雄、澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）和印度總理莫迪（Narendra Modi）在美國特拉華州出席四方安全對話（QUAD）峰會。（Reuters）

印度外交部又指，子宮頸癌是印太地區導致女性因癌症死亡的第三大原因，而接種疫苗可以幫助預防、及早發現並治癒該病。然而，印太地區每10名女性中不到1人完成了HPV疫苗的系列接種，只有不到10%的女性近期接受了篩查。

報告承認了區域內許多國家面臨着與醫療設施、醫療可及性、資源有限和疫苗接種率不均相關的挑戰。