QUAD峰會｜拜登未熄咪發言曝光：中國正咄咄逼人「測試我們」

美國總統拜登（Joe Biden）9月22日在與印度、澳洲和日本領導人進行「四方安全對話」（QUAD）峰會期間，因未關閉咪高風而意外錄下一段對話，他表示中國繼續表現出咄咄逼人的態度，在台海等地區「考驗我們」。



拜登當日在家鄉特拉華州（Delaware）威爾明頓（Wilmington）與印度總理莫迪（Narendra Modi）、日本首相岸田文雄及澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）舉行「四方安全對話」峰會。 在意外錄下的對話中，拜登對在場三位領導人稱：「中國繼續採取咄咄逼人的行為，在整個地區考驗我們，在南海、東海、華南、南亞和台灣海峽都是如此。」

2024年9月21日，美國總統拜登（Joe Biden）、日本首相岸田文雄、澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）和印度總理莫迪（Narendra Modi）在美國特拉華州出席四方安全對話（QUAD）峰會。（Reuters）

他還說：「至少從我們的角度來看，我們相信（中國國家主席）習近平正試圖將重點放在國內經濟挑戰上，並儘量減少中國外交關係中的動盪，而且在我看來，他也希望為自己爭取一些外交空間，以積極追求中國的利益。」

在「四方安全對話」峰會期間，美日印澳堅稱，四國聯合不只是為了制衡中國，在聲明中亦小心翼翼避免直接點名北京當局，惟拜登的發言可能破壞四國謹慎的外交表態。