斯里蘭卡大選｜新總統預期增強與北京聯繫　中印之間取平衡

斯里蘭卡左翼國家人民力量黨候選人、馬克思主義者迪桑納亞奇（Anura Kumara Dissanayake）​​22日當選總統。中國專家表示，由於雙方在意識形態上的相近，迪桑納亞奇有望在任期內加強兩國關係。



中國官媒《環球時報》引述清華大學國家戰略研究院研究部主任錢鋒指，考慮到迪薩納亞克領導的國家人民力量黨（National People's Power）與中國的意識形態相近且重視與中國之間的關係，斯里蘭卡或在新一屆政府下進一步促進與中國關係。

由於外界普遍認為迪桑納亞奇立場靠向北京，引發斯里蘭卡被捲入中印地緣政治爭端的憂慮，該黨因此注重平衡與中國和印度之間的關係。國家人民力量黨發言人Bimal Ratnayake向法媒強調，斯里蘭卡的領土不會被用來對付任何其他國家，表示：「我們完全了解本區域的地緣政治局勢，但我們不會參與」。

2024年9月22日，斯里蘭卡科倫坡，Anura Kumara Dissanayake勝出後，向選舉委員會揮手。（Reuters）

錢鋒表示，儘管如此，新總統很可能會減少對印度的依賴，並採取更加務實和友好的態度，尋求與中國的發展戰略更緊密地接軌。

觀察人士表示，中國與斯里蘭卡的關係在過去十年中不斷加強，尤其是當地的發展戰略與中國提出的 「一帶一路 」倡議（BRI）相契合。根據彭博社引述AidData的報道，從2006年到2022年，中國在斯里蘭卡投入了112億美元（約872億港元）的補助金和貸款，用於基礎設施項目，遠遠超過美國在同一時期投入的9700萬美元（約7.55億港元）。