斯里蘭卡總統大選｜左翼領袖迪薩納亞奇得票42.3%當選

斯里蘭卡總統選舉9月21舉行後，翌日經過第二輪點票，確認由國家人民力量黨領導人迪桑納亞奇（Anura Kumara Dissanayake）勝出。今次大選選情激烈，由於前兩名候選人得票均未達50%，造成該國史上首次需要第二輪點票。選委會強調，該國舉行了自由、公平的選舉，沒有收到任何違法行為的投訴。



2024年9月22日，斯里蘭卡的賈夫納市（Jaffna），在總統選舉投票結束後翌日，一名婦女騎著自行車經過一個已關閉的市場。（Reuters）

這是斯里蘭卡自2022年由於外匯儲備嚴重不足，造成經濟大幅衰退以來的首次選舉。迪桑納亞奇以約560萬張得票、即42.3%當選，比他在2019年參選時得票多3% 。主要反對黨統一國民力量黨領導人普雷馬達薩（Sajith Premadasa），以32.8% 得票率排名第二。

外媒形容，55歲的迪桑納亞奇傾向馬克斯主義，結果顯示選民對他帶領國家重振經濟、打擊腐敗更具信心。他在社交平台感謝選民支持，稱勝利屬於所有人民，他將與全國共同改寫斯里蘭卡歷史。

圖為2024年9月21日，斯里蘭卡現任總統維克拉馬辛哈（Ranil Wickremesinghe）投票後，展示沾有墨水的手指。（Reuters）

這次選舉也被視為對現任總統維克拉馬辛哈（Ranil Wickremesinghe）的信任投票，他2022年就任後，領導這個負債累累的國家經濟復甦，但緊縮政策未獲得選民支持，令其得票僅以17%排第三。