日本男童深圳遇襲案　中日同意保持溝通　北京：中國沒有仇日教育

日本副外相柘植芳文9月23日訪問中國，他會晤中國外交部副部長孫衛東，雙方同意就18日深圳日本人學校男學生遇襲身亡事件保持溝通。中國外交部發言人林劍23日表示，雙方肯定彼此為妥善、冷靜處理這一不幸事件所作努力，同意保持溝通。



林劍稱，在中國沒有所謂「仇日教育」，他指深圳日本人學校男童遇襲事件後，不少當地市民去獻花悼念，反對暴力，祈願中日兩國人民世代友好，又指中方主張以史為鑑，不是為了延續仇恨，而是為了不讓戰爭悲劇重演，珍愛來之不易的和平，更好面向未來。

林劍指中日雙方同意保持溝通，避免偶發個案影響兩國關係。

2024年7月29日，中國外交部發言人林劍主持例行記者會。（中國外交部官方網站）

根據中國外交部網站公布，孫衛東23日會見柘植芳文，就雙邊關係和共同關心的問題交換意見，孫衛東對深圳日本人學校男童遇襲身亡表示遺憾和痛惜，向男童家屬表示慰問，強調這是一宗孤立個案，中國是法治國家，一直並將繼續採取有效措施，保障所有在華外國公民的安全。